La encarecida súplica de Alessandro Lequio en directo que hace el silencio en ‘Ana Rosa’

Alessandro Lequio ha reaparecido en ‘El programa de Ana Rosa‘ después de más de una semana apartado de la televisión. Una desaparición que ha coincidido con la vorágine informativa que provocaba la exclusiva de Ana Obregón en ¡Hola! presentando a Ana Sandra Lequio como su nieta e hija de Aless. Una última voluntad de la que, al parecer, dejó constancia antes de fallecer.

Desde entonces, la expectación por conocer la reacción del conde ha sido máxima, pues se convertía automáticamente en abuelo de la recién nacida y pasaba a ser una pieza fundamental en la historia. Y este lunes, con su regreso al plató de Telecinco, Ana Rosa Quintana ha aprovechado para preguntarle y buscar su pronunciamiento.

Sin embargo, el colaborador se ha negado en rotundo y ha anunciado una determinación inexpugnable en la que se va a mantener firme. «Como imaginarás, Ana, esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Es muy triste y hasta complicado, muy complicado. Yo, hoy, me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada», ha aseverado.

«En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere. Cuando murió mi hijo el 13 de mayo de 2020, desde el primer momento todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada; nunca he enseñado lo que yo sentía; nunca he dicho ni una sola palabra y eso es lo que voy a seguir haciendo porque sé que eso es lo que a él le gustaría. Por respecto a él, por el máximo respeto que le tengo. Yo no voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido. Me conocéis y sabéis que no voy a cambiar», ha sentenciado un Alessandro Lequio notablemente afectado.

Lequio, tras las exclusivas de Ana Obregón: "Nunca he dicho ni una sola palabra porque sé que eso es lo que a Aless le gustaría, por respeto a él"; "Esta situación es realmente triste" #AR10A https://t.co/eylrOYD6AY pic.twitter.com/XYhfnotdzn — Telecinco (@telecincoes) April 10, 2023

«Quiero que se olviden de mí, que sepan que yo esto lo vivo en la intimidad más profunda. Es que no quiero compartirlo con nadie»

«Creo que es entendible mi silencio. A mí me produce tristeza y rabia que mi hijo una vez más vuelva a ser protagonista de la actualidad. Yo no quiero esto, quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero yo no puedo encender la televisión y escuchar cada dos segundos una frase de mi hijo porque duele«, ha lamentado.

«Yo respeto el trabajo de los periodistas en la calle que me preguntan cada dos por tres y siento decirles ‘oye, no voy a hablar’ porque quiero que se olviden de mí, que sepan que yo esto lo vivo en la intimidad más profunda. Es que no quiero compartirlo con nadie. No lo hago con mis amigos. Mis amigos íntimos ni me preguntan. No lo hace tampoco mi familia. Entonces, yo pido respeto. Que cada uno haga lo que quiera, yo lo respeto también», ha culminado Alessandro Lequio en su súplica desesperada.