Marta Riesco supera toda previsión con lo que insinúa de Jorge Javier tras su despido

Se veía venir y finalmente ha sucedido. Unicorn Content, la productora presidida por Ana Rosa Quintana, mandaba el pasado lunes un burofax a Marta Riesco anunciándole su despido disciplinario. Así lo confirmaba ella misma días más tarde a través de Instagram, comunicando, además, medidas legales contra la compañía por no estar conforme con los motivos alegados para su cese.

«No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios. Por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social», anunciaba la ya ex reportera de ‘Fiesta’ y ‘El programa de Ana Rosa’.

Esta es la crónica de una muerte anunciada. De hecho, Diego Arrabal aseguró hace unas semanas en su canal de YouTube que si Marta Riesco no había sido despedida aún era porque Ana Rosa Quintana le tenía pavor. Sin embargo, finalmente se ha producido lo que se llevaba tiempo comentando. Y es que, a la productora no le sentó nada bien el encontronazo que tuvo con Cristina Porta en un evento y su alusión a Borja Prado, así como tampoco las polémicas en las que estaba envuelta.

Tras lo ocurrido con la colaboradora de ‘Sálvame’, Unicorn decidió apartarla de los directos hasta que la tormenta amainara y dejarla en la redacción; hecho por el que Marta Riesco también se quejó a través de sus redes sociales: «Están matando mis ilusiones y todo el esfuerzo que he hecho desde hace 15 años por estar donde estoy. No estoy loca, solo quiero que me dejen trabajar como trabajaba antes. Sólo soy un número pequeño en una gran empresa, pero lo he dado todo por ella».

La controvertida acusación de Marta Riesco sobre Jorge Javier

Ahora, unas semanas después de aquello, la factoría de Quintana ha decidido prescindir definitivamente de ella. Pero la reportera está dispuesta a morir matando, aunque para ello tenga que lanzar acusaciones tan surrealistas como la que ha tenido lugar este fin de semana durante un directo con sus seguidores en su canal de Twitch.

En un momento de la conexión ha soltado: «Ay dios mío cuando os enseñe la foto de perfil de la persona que me ha llamado en oculto. ¿Queréis ver quien me ha llamado en oculto?», ha preguntado a sus seguidores. Tras unos segundos de silencio, ha añadido: «Voy a llamar a mi madre la fotografía de quién me está llamando en oculto».

Mientras estaba mandado a su madre la supuesta fotografía, Marta Riesco ha exclamado: «Ay, que me ha bloqueado, pero he hecho captura de la fotografía». Tras buscar unos segundos en su teléfono móvil, ha dicho para sorpresa de todos: «La persona que me estaba llamando tenía esta fotografía». Y, al unísono, ha mostrado una instantánea de Jorge Javier Vázquez: «Esta es la persona que me estaba llamando ahora mismo desde oculto».

Dando a entender que es JJ quien le llamo pic.twitter.com/73zjzrpSrL — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) March 25, 2023

Mofas y risas ante la surrealista acusación

Como era de esperar, las reacciones ante esta surrealista acusación no se han hecho esperar:

Esta tía???? Pero qué se fuma???? JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA https://t.co/oov3PeOSvD — ✨enfadá✨ (@diminutamarita) March 26, 2023

Me está llamando en oculto pero puedo ver su foto 🤣🤣🤡🤡🤡

Miente tan mal q ya no engaña a nadie esta trilera #ZenutriaGate #ZenutriaDespedida https://t.co/GI9O4EtLiH — Coti Parody (@cotilleodeto) March 26, 2023

No se puede ser más trágica y retrasada mental jajajaja https://t.co/i7xZqRJnmM — 𝕱𝖆𝖈𝖍𝖊𝖗𝖎𝖙𝖆 | (@_facherita) March 26, 2023

Es una fenómena, en su teléfono, cuando le llaman en oculto, le salen fotos de quien está llamando. Tiene el Iphone Rappel Edition https://t.co/kNSg8ubWRJ — Top Europa – Fran (@topeuropa) March 26, 2023

Ahora me entero que te llaman de número oculto y puedes ver su foto de perfil 🤣🤣 #APOYOROCIO26M #yoveosalvame @MartaRiesco https://t.co/1dzUMVBHqQ — Tony Cruz (@Marley990) March 26, 2023

¿enserio se piensa que jorge va a malgastar su tiempo en llamar a marta riesco? JAJAJAJA esque es pa reírse. https://t.co/4Iob6pA3d3 — supporttkikoh (@supporttkikofan) March 26, 2023

Pero a esta señora le riega la sangre al cerebro? Sabe como funcionan las llamadas en “oculto”? Que mal se le da mentir Xddd https://t.co/107JJFSTmF — ✵ Amanda Jimenez 💜 (@Jimenez23Amanda) March 26, 2023