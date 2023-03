Marta Riesco emprende acciones legales contra la productora de Ana Rosa tras su despido disciplinario

Marta Riesco ya es historia en Mediaset. Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, para la que llevaba trabajando desde 2017 ha decidido rescindir el contrato de la reportera tras las últimas polémicas protagonizadas. De este modo, Marta Riesco deja de trabajar como reportera de ‘Fiesta‘ después de que lleve más de un mes apartada de la pantalla tras su última polémica con ‘Sálvame’.

Hace una semana, Marta Riesco ya dejaba entrever que esto podía terminar aí después de denunciar que no le dejaban hacer su trabajo. «Solo quiero que me dejen trabajar. TRABAJAR. ¿Qué he hecho tan malo? Están matando mis ilusiones y todo el esfuerzo que he hecho desde hace 15 años por estar dónde estoy. No estoy loca, solo quiero que me dejen trabajar como trabajaba antes. Solo soy un número pequeño en una gran empresa, pero lo he dado todo por ella», escribía entonces.

Ahora, este viernes, tras hacerse público su despido, Marta Riesco no ha dudado en lanzar un comunicado a través de su cuenta de Instagram contando lo sucedido y denunciando su situación.

Así, en el comunicado que reproducimos a continuación, Marta Riesco deja claro que no está de acuerdo con los motivos que han alegado y que por tanto ejercerá un procedimiento judicial para que su despido sea declarado nulo como sucedió en el caso de Antonio David Flores.

«Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones: – No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social. – Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal. – Quiero agradecer a tantos compañeros y compañeras de trabajo en UNICORN CONTENT y MEDIASET los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años. Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer. Ahora me toca reponerme lo mejor posible de esta situación injusta y cuidar de mi salud y de mi familia. Hoy más que nunca, Indestructible«

Ahora queda esperar a ver en qué queda todo el procedimiento judicial. No obstante, pase lo que pase, parece que lo que está claro es que ni Mediaset ni Unicorn Content quieren volver a contar con Marta Riesco como reportera tras los múltiples escándalos que ha protagonizado en los últimos años a raíz de su relación con Antonio David Flores.