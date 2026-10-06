Clamor contra 'MasterChef Celebrity Legends' por lo visto en su quinta expulsión en TVE: "El mayor tongo de la historia"

Tras la expulsión de Ruth Lorenzo la semana pasada, 'MasterChef Celebrity Legends' ha emitido este lunes su quinta entrega en TVE en la que ha puesto en juego el pin de la inmunidad y ha dicho adiós a otro de sus aspirantes tras tres nuevas pruebas muy diferentes.

En el primer reto de la noche, los aspirantes se han enfrentado al 'food pong', una versión culinaria del clásico juego de las fiestas universitarias. Cada vez que acertaran y encestaran una bola en uno de los vasos conseguían un ingrediente o utensilio con el que cocinar el primer plato de la noche. Sin embargo, ha sido un desastre pues solo algunos conseguían colar una bola y otros ni eso.

Al no tener ingredientes con los que cocinar, los jueces les han dado una caja de básicos así como una proteína diferente para cada uno de ellos para sacar adelante un plato libre. No era una prueba cualquiera pues los peores se llevarían directamente el delantal negro que les enviaba a expulsión mientras que el mejor de todos conseguiría el pin dorado de la inmunidad.

Por si fuera poco, Juan Betancourt se ha atrevido a desafiar a María Escoté, que la semana pasada ganó el pin de la inmunidad infiel. Y como el modelo ha hecho mejor cocinado que su compañera ha conseguido quitarle dicho pin. Precisamente, Juan ha sido uno de los cuatro mejores de la prueba junto a Marina Rivers, David Bustamante y Santiago Segura. Aunque ha sido el director el elegido como el mejor llevándose así el pin dorado y 4.000 euros para donar a la Fundación Aladina.

Mientras, Mala Rodríguez y Florentino Fernández al ser los dos peores de la prueba se han llevado el delantal negro que les enviaba directamente a los dos a eliminación hicieran lo que hicieran en la prueba de exteriores con sus equipos.

Florentino sabotea y lleva al equipo azul a eliminación

Después, los aspirantes se han quedado en Madrid para realizar la quinta prueba por equipos en el Pantano de San Juan, el lugar conocido como "la playa de Madrid". En este entorno se encuentra el Real Club Náutico de Madrid, que cuenta con la primera escuela de vela de España y forma desde 1974 a regatistas y aficionados a este deporte. Allí, los dos equipos se han enfrentado a un menú diseñado por Ramón Freixas, con quien Santiago Segura y Paz Vega tenían una cuenta pendiente.

Santiago Segura como el mejor de la prueba anterior se convertía en el primer capitán, que además ha podido seleccionar a Florentino Fernández como el otro capitán. Después han sido los aspirantes los que han decidido con cuál de los dos capitanes querían cocinar. Y casualmente se han repetido los mismos equipos de la semana pasada. Y el director de 'Torrente Presidente' también ha podido elegir los platos que tenía que cocinar su equipo.

Ha sido un cocinado en el que Florentino Fernández no ha parado de hacer tonterías acercándose todo el rato al equipo rojo con la intención de distraerles.- Sin embargo, eso hacía que su equipo contara todo el rato con uno menos y que no les diera las órdenes como debían. Por si fuera poco, el cómico se ha atrevido a enfrentarse a Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja expulsándoles de sus cocinas y después incluso se tiraba al agua sin hacer nada para ayudar a su equipo al darse por vencido desde el principio al tener ya el delantal negro.

Mientras que en el equipo rojo, Santiago Segura ha ejercido una buena capitanía sin apenas fallos consiguiendo además reconciliarse con Ramón Freixas, a quién le tenía echa la cruz pues fue expulsado del programa tras la prueba por equipos en la que participó en su edición. Y es que como era de esperar, los jueces de 'MasterChef Celebrity Legends' han anunciado que el mejor equipo de la prueba era el rojo. Y de todos, David Bustamante era nombrado como el mejor aspirante.

Las redes claman contra el "tongo" por la expulsión de Mala Rodríguez

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se han encontrado con una gran tabla de quesos elaborados con leche de vaca, oveja y cabra, procedentes de distintos países. Han tenido que afinar la vista y el olfato para identificar el mayor número posible de variedades y conseguir así una importante ventaja para el siguiente reto. María Escoté al ser la mejor de ese primer juego ha conseguido librarse de la eliminación y ha subido a la galería junto a los delantales blancos.

Después, los aspirantes han tenido que cocinar un plato de pasta rellena con dos quesos diferentes de los que habían identificado. Como no todos habían adivinado los quesos, Carmina Barrios les ha entrado los quesos que les faltaban para poder elaborar ese último plato. Por su parte, David Bustamante al ser el mejor de la prueba anterior ha entregado la salsa con la que tenían que cocinar.

Pero para complicar las cosas aún más, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja ha sorprendido con un último giro para Florentino Fernández y Anabel Alonso por ser los peores de la prueba por equipos: no podían disponer de su propia cocina y tenían que pedir a uno de sus compañeros que le dejaran su cocina porque eran nómadas. Eso sí, si ellos querían compartirla.

Una vez más, Florentino Fernández no ha parado de hacer bromas desesperando a los jueces y a sus compañeros de la galería. Pero luego se ha centrado y ha conseguido sacar adelante su plato aunque no estaba bueno. "Es una mezcla imposible, gordo, gigante y feo", ha sentenciado Jordi Cruz mientras Pepe Rodríguez le ha advertido que está jugando al límite por estar continuamente jugando y ni habiéndose centrado en el cocinado.

Finalmente, tras catar todos los platos y deliberar, los jueces han anunciado que la concursante que había brillado a pesar de no tener cocina propia y contar con un hándicap ha sido Anabel Alonso tras presentar un plato prácticamente perfecto. Los otros tres aspirantes que han conseguido subir a la galería eran Marina Rivers, Edu Soto y Bibiana Fernández. De esa manera, la expulsión era cosa de dos siendo Mala Rodríguez la expulsada.

Despedimos a Mala Rodríguez de las cocinas de #MCCLegends. Gracias por regalarnos tu talento, bondad y verdad durante todas estas semanas 💛 pic.twitter.com/Zd8N8vKXmB — MasterChef (@MasterChef_es) October 6, 2026

La expulsión de Mala Rodríguez y sobre todo la salvación de Florentino Fernández tras haber estado todo el programa haciendo bromas sin centrarse en la cocina ha provocado que la audiencia se haya mostrado muy crítica con el veredicto de los jueces hasta el punto de clamar "tongo". "El mayor de toda la historia de MasterChef", ha recalcado un usuario en redes.

EL MAYOR TONGO DE TODA LA HISTORIA DE MASTERCHEF.#MCCLegends — Ephemeral | 0 ∈ ℕ (@Ephemeral_100) October 6, 2026

Dais VERGÜENZA, habéis perdido toda credibilidad. Es que no me lo puedo creer. Más de 25 ediciones he visto y ni una expulsión ha sido así de injusta. Ni de la de Patricia Conde. Mala expulsada con la mierda vomitiva que ha hecho Flo#MCCLegends — Ephemeral | 0 ∈ ℕ (@Ephemeral_100) October 6, 2026

QUE NOS HAN ECHADO A LA MALA ANTES QUE A FLO DESPUÉS DE ESTE PROGRAMA CON FLO INSUFRIBLE DIOS



Hoy ha sido un programa TERRIBLE EN GENERAL#MCCLegends — Drako1909 (@Drako1909) October 6, 2026