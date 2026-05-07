Shock con Alberto Ávila ante la cifra total de kilos que perdió en 'Supervivientes' y la principal secuela que arrastra

Tras poner fin a su aventura en Honduras por recomendación médica, Alberto Ávila ha acudido al pódcast de 'Ac2ality' para sincerarse sobre su experiencia en 'Supervivientes' y como encajó regresar a España. Así, el atleta paralímpico ha actualizado el estado de su muñón tras su tiempo en la isla, aclarando si tendrá que someterse a una intervención y develando la principal secuela que arrastra de su paso por el programa.

"Me tuve que ir por decisión médica y también por mi decisión. Se me infectó el muñón, se me hizo un grano que al haber humedad y estar mojado, se me inflamó, se me puso como una pelota", ha comenzado explicando el ex concursante a Daniela Macarena y Abel Planelles, conductores de la sección 'Súper Zeta' del pódcast que el televisivo ha visitado este lunes.

Así, Alberto Ávila no ha dudado en dar más detalles sobre el problema que terminó traduciéndose en su salida precipitada de 'Supervivientes' pasada por lágrimas. "El problema es que te dan antibiótico, se te baja la inflamación, pero llega un punto que si es muy grande puede llegar hasta el hueso. Y si llega al hueso, se necrosa el hueso y hay que amputar. Un jaleo", ha advertido el atleta sobre el efecto que hubiese podido haber enfrentado de prolongar su estancia en Honduras.

Alberto Ávila actualiza el estado de su lesión tras abandonar 'Supervivientes': "No sé si tienen que abrir"

"En 2016 me pasó, uno en cada lateral, y me tuvieron que operar para limpiar porque esos sí estaban al límite del hueso. Y eso sí que es verdad que todavía le queda para llegar al hueso. No sé si se va a conseguir que se disuelva totalmente o si me tienen que abrir y limpiar", ha desvelado el atleta, dejando en el aire si tendrá que pasar por quirófano tras su aventura de alto riesgo en Telecinco. "Tampoco es nada grave de operaciones, es estar una semana o dos sin prótesis y ya está. Es con anestesia local, abrir y limpiar, como un grano de pus", ha aclarado.

Y es que, antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos, según ha relatado en 'Ac2ality', Alberto Ávila tenía claro que su abandono era un escenario más que posible. "Contaba al cien por cien con que me iba a pasar. Lo que pasa es que no vas con la mentalidad de 'me va a pasar'. Mis amigos me decían, 'te va a pasar'. Yo decía, 'ya ya lo sé, pero recemos para que no o recemos para que sea cuanto más tarde mejor", ha explicado el ex concursante de 'Supervivientes'.

"Pero había muchas opciones. En total he estado un mes. Estoy contento la verdad. Dije que como mínimo tenía que estar un mes, o sea que bien, estoy contento", ha resuelto el atleta, centrándose en el aspecto positivo de su paso por el concurso y su nivel de rendimiento. "Lo he dado todo a muerte. Es horrible. Ya me había acostumbrado a estar allí, me ha dado mucha pena volver. No quiero más arena ya en mi vida", ha bromeado el televisivo antes de desvelar el efecto que más ha notado en su día a día tras retomar su vida normal.

Su drástico cambio físico: "El efecto rebote es una barbaridad, como y no tengo fin"

"He adelgazado 7 kilos y medio. Da igual porque he llegado y he recuperado todo. El efecto rebote es una barbaridad. Yo ahora mismo como y no tengo fin. Hasta que me duela la tripa", ha desvelado entonces Alberto Ávila, sincerándose sobre su actual relación con la comida y el drástico cambio de peso que está experimentando tras el mes que ha pasado privado de comida en Honduras.

A su vez, el atleta también ha experimentado problemas para retomar su rutina habitual. "Los primeros días muy mal. He estado con un poco de ansiedad social, de comer, agobiado… He estado dos días enteros sin dormir porque no tenía sueño, no me cansaba el cuerpo", ha explicado el televisivo. "No te sé explicar, son paranoias que te dan cuando vuelves, a cada uno le pasa una cosa, pues a mí me ha pasado eso. Levantarme un miércoles a las 12 de la mañana, que estás con el jet lag porque son 8 horas de diferencia. Esa noche siguiente no dormía nada, y al día siguiente me acostaba a las 4 de la mañana. Como 30 y pico horas sin dormir", ha continuado relatando sobre su desajuste horario.

Y pese al abrupto fin de su paso por los Cayos Cochinos, Alberto Ávila resume en una nota positiva su experiencia. "Mi madre antes de ir a Honduras casi le da un infarto pero ahora está muy contenta de la experiencia. Mis padres en general están muy orgullosos de todo lo que he hecho y de todo lo que he conseguido. Son anti redes, anti tele y anti todo. Les encantaría que estuviera trabajando de fisio con sus 8 o 10 horas al día, trabajando en el anonimato, pero escogí el camino difícil. Pero están orgullosos, sí", ha señalado haciendo balance sobre 'Supervivientes'.