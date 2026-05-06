María Lamela acalló las protestas de Aratz y Gerard contra 'Supervivientes' y les puso en su sitio: "Asumid el castigo"

La noche del martes en 'Supervivientes 2026' estuvo marcada por varias sanciones. La más dura, la que recibió Claudia Chacón, que se quedó sin su dotación mínima hasta el final del concurso por robar comida al equipo del programa. Se trata de una de las penalizaciones más extremas de la historia del concurso de supervivencia.

No obstante, no fue la única castigada en el transcurso de la velada. De forma mucho más laxa, eso sí, Poseidón también impuso medidas disciplinarias a Aratz Lakuntza y Gerard Arias tras destaparse en directo que habían empleado la letrina (el lugar reservado a las necesidades) para comer a escondidas.

Al parecer, Aratz, con el encubrimiento de Gerard, se parapetó en esa estancia de la isla para comer lo robado en la barbacoa y el trozo de tortilla que también se guardó en el bolsillo del bañador tras una prueba de recompensa. En ambas ocasiones fue cazado por los inspectores de 'Supervivientes' y posteriormente castigado.

Sin embargo, por continuar comiendo comida robada a pesar de ser amonestado, la dirección del reality impuso una segunda sanción tanto a Aratz Lakuntza como a Gerard Arias. "Como hubo comida sobrante que volviste a comer aun sabiendo que era una norma por la que encima habías sido castigado, lo siento, pero tú y Gerard, como cómplice, os quedáis sin dotación de comida hasta el próximo jueves", comunicó Ion Aramendi.

"Si yo no comí nada", se quejó el manchego. "Gerard no tiene nada que ver en esto. No lo veo justo", protestó también el concursante vasco, poniendo en tela de juicio las decisiones de la organización de 'Supervivientes 2026'. Y, por eso, María Lamela se vio obligada a intervenir muy seriamente.

"Las cosas no las decides tú, las decide la dirección de 'Supervivientes' y, además, estamos muy cansados de que os saltéis las normas constantemente", explotó la presentadora desde Honduras con una firmeza inédita.

"Se os requisó la comida que habíais robado después de la barbacoa; a ti, Aratz, se te requisó cuando robaste tortilla en directo durante un juego y, a pesar de que te castigamos, todavía seguiste disfrutando tranquilamente de esa comida en la playa con la ayuda de Gerard, que además era cómplice y lo sabía. Así que asumid el castigo", sentenció una María Lamela implacable.