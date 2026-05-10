'La Promesa', avance semanal del 11 al 15 de mayo: El dilema de Pía, una llegada inesperada y un descubrimiento en la serie de RTVE

En el capítulo 831 de 'La Promesa' que La 1 de TVE emitirá este lunes 11 de mayo, Pía vive un verdadero calvario tras descubrir que Leocadia es, en realidad, Mercedes del Amor, la asesina de Jana. Este enorme y doloroso descubrimiento marcará un importante punto de inflexión en la serie. Ahora, la sirvienta se enfrentará a la espinosa disyuntiva de guardarse el secreto por el momento o contarlo inmediatamente a Curro, su máximo confidente.

Mientras intenta asimilar esta terrible verdad, Teresa le comunica su firme decisión de olvidar a Cristóbal por sentirse engañada. Manuel le revela a Alonso el secreto de Vera: ella es la hija del duque de Carril. A la par, se muestra raro con Julieta: no quiere ni ilusionarla ni preocuparla hasta que su amigo contable se pronuncie en firme.

Estefanía insiste en contar que está embarazada, pero Carlo se resiste a caer en el chantaje. Martina pide a Adriano que se aferre a la posibilidad de recuperar la vista y lo espabila: ya no está enfermo. Petra se queja de que Santos ya no confía en ella como antes. Pía propone interceder entre padre e hijo. La señora Adarre y Leocadia se encuentran a solas y la doncella, incapaz de contener su odio y rabia, está a punto de estallar.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 832 del martes 12 de mayo

Tras su tenso encuentro con Leocadia, Pía huye dejando a la señora estupefacta. Manuel pone al corriente a Alonso sobre el chantaje del duque de Carril. El marqués de Luján se indigna ante tal infamia y decide actuar. Leocadia se ofrece a ayudar con la boda… Alonso y los chicos quieren que sea por todo lo alto. Ella sugiere, para espanto de todos, que se haga en el lugar donde murió Eugenia.

Pía sigue atormentada por su descubrimiento y se despista con sus tareas, algo que hace que Cristóbal empiece a tenerla cruzada. A Julieta se la ve radiante sin Ciro y Manuel disfruta de su compañía, pero no le cuenta lo del chantaje por Vera. Adriano confiesa sus miedos a Curro: es un peligro para sus hijos.

Vera comparte sus dudas con su padre, y no le convencen sus justificaciones para retrasar su vuelta a casa. Alonso amenaza al duque de Carril con llamar a la Guardia Civil si no deja de extorsionarles.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 833 del miércoles 13 de mayo

El duque de Carril impide que Alonso llame a la Guardia Civil amenazando con un escándalo público sobre el supuesto secuestro de su hija en La Promesa. Ante la imposibilidad de denunciar, Alonso decide centrarse en la reputación de Curro. El marqués anuncia que este será el protagonista de una crónica social, lo que desata la furia de Lorenzo y Leocadia, quienes se oponen por su origen bastardo.

Cristóbal reprende duramente a Ricardo y Pía por sus enfrentamientos públicos, advirtiéndoles que no tolerará más deslices en el servicio. Petra insiste en mediar con Santos, pero él vuelve a huir de ella. Jacobo le propone a Adriano que memorice los espacios hasta controlar toda la casa. Él se confía y está a punto de tener un accidente con uno de sus hijos.

María Fernández empieza a sospechar de las extrañas explicaciones de Carlo sobre Estefanía, intuyendo que ocultan algo. ¿Acabará descubriendo toda la verdad?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 834 del jueves 14 de mayo

Alonso arremete contra Lorenzo por sus constantes desprecios hacia Curro y están a punto de llegar a las manos. Leocadia intenta mediar, pero el marqués le recrimina su crueldad al proponer una boda en el lugar donde murió la madre de Curro. Adriano se derrumba por ser un peligro para sus hijos. Martina lo consuela con un abrazo y Jacobo, que los ve, no interrumpe el momento.

Los preparativos para la llegada del periodista Aníbal Esparza alteran la paz del palacio. Mientras Ángela y Curro intentan mantener la compostura ante la entrevista, ella insiste en que se arregle con Pía. Alonso decide tomar cartas en el asunto de Vera y, tras mandarla llamar, le revela que conoce su verdadera identidad como Mercedes de Carril, dejándola en estado de shock.

Petra convence a Pía de dejar a los Pellicer tranquilos: el daño ya está hecho y nada se puede hacer por volver atrás. Santos se muestra cada vez más hosco y culpable frente a su padre, quien sospecha abiertamente que la muerte de Ana no fue un simple accidente.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 835 del viernes 15 de mayo

Santos asegura a su padre que la muerte de su madre sí que fue un accidente, pero que eso no alivia su culpa. Alonso le deja claro a Vera que su situación como criada es insostenible al ser una señorita de la nobleza. Pero ella le pide un mes más para volver a casa y promete mantener a raya a su padre.

Encuentran la cuidadora perfecta para los niños de Adriano: se trata de Camila. Manuel y Julieta, por su parte, comparten un momento de intimidad donde ella le pregunta si alguna vez le mentiría. Él niega, pero lo cierto es que le oculta información. La llamada de Vera no encaja con lo que le dijo el duque. Piensa escribir a su madre para esclarecer qué ocurre.

María Fernández ve a Carlo y a Estefanía con una actitud muy extraña. ¿Descubrirá lo que ocultan? La entrevista de Aníbal Esparza a Curro resulta ser un éxito rotundo, lo que llena de orgullo a Alonso y Martina. La joven, en su intento por ayudar a Adriano, le anima a reconocerla: tocarle la cara, la nariz, las mejillas, los labios… Con tanto acercamiento este momento solo puede terminar de una forma. Inesperadamente, llega a La Promesa un telegrama de la Casa Real para Curro. ¿Con qué información?