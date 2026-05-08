'La Promesa', avance capítulo del lunes 11 de mayo tras descubrir Pía que Leocadia mató a Jana

En el capítulo 831 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE emitirá el próximo lunes 11 de mayo, Pía se encuentra en estado de shock después de hilar fino y descubrir que Leocadia fue la autora de la muerte de Jana Expósito con lo que eso implica: que Cruz está en la cárcel siendo inocente y que la señora de Figueroa está en libertad y campando por palacio siendo una asesina.

Este enorme y doloroso descubrimiento marcará un importante punto de inflexión en la serie. Ahora, la sirvienta se enfrentará a la espinosa disyuntiva de guardarse el secreto por el momento o contarlo inmediatamente a Curro, su máximo confidente.

Por otro lado, Carlo Castejón se planta ante Estefanía, a la que advierte de que no va a consentir más chantajes. Ella, en cambio, no cede en su posición y le amenaza con propagar que está esperando un hijo suyo si no sucumbe a su objetivo: ganar dinero a toda costa.

En una sincera conversación con Teresa, Vera informa de que pronto se va a ir de La Promesa ahora que ha limado asperezas con su padre. Sin saber que todo es un calculado papel del duque de Carril, que la está utilizando para sus burdos negocios. El ama de llaves le pide prudencia y la avisa de que su padre la está engañando para llevársela a su terreno.

Alonso anuncia que el doctor ha prescrito reposo y mucha tranquilidad para Adriano, algo fundamental si quiere tener una mínima posibilidad de recuperar la visión. Martina, mientras tanto, trata de insuflar esperanzas al joven, que se siente completamente hundido tras este zarpazo que le ha cambiado la vida.

Por su lado, Ciro, que se va a ausentar temporalmente de La Promesa, transmite inquietud a su primo Manuel sobre el duque de Carril. El muchacho ha pasado de tener confianza ciega en él a aflorar algunas suspicacias respecto a sus verdaderas intenciones.

Y por último, Lorenzo, enajenado por la boda de Ángela y Curro, exige que la celebración tiene que ser muy discreta para que no trascienda a la esfera pública. Lo contrario, afectaría a su imagen y sería carne de mentideros. Sin embargo, Ángela, desafiante, advierte con casarse en la mismísima Mezquita de Córdoba y ante cientos de invitados.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 830 del viernes 8 de mayo

En el capítulo 830 de 'La Promesa' emitido este viernes 8 de mayo, Martina comprueba que Adriano no ve nada y pide ayuda. Alonso llama al médico y el diagnóstico es demoledor: podría quedarse ciego de forma irreversible.

Leocadia claudica -o más bien aparenta claudicar- y da su bendición a la boda de su hija con Curro. Alonso, por su parte, le dice a Curro que tirará la casa por la ventana para su boda con Ángela. Pía le cuenta a Teresa que vio una carta para Cristóbal de “Mercedes del Amor” hace mucho tiempo.

Estefanía finge ayudar a María Fernández mientras chantajea a Carlo: si no le consigue dinero, confesará que está embarazada de él. Mientras tanto, Manuel, Curro y Julieta confirman, mediante un experto contable, que los libros del duque de Carril son fraudulentos.

Pía, tras investigar el nombre “Mercedes del Amor”, lo vincula con el cuaderno de la joyería y llega a una conclusión aterradora: ¡no fue Cruz, sino doña Leocadia quien compró el veneno y asesinó a Jana!