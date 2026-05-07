'La Promesa', avance del viernes 8 de mayo: Pía descubre que Leocadia mató a Jana y el duro parte médico de Adriano

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 830 del viernes 8 de mayo, Martina comprueba que Adriano no ve nada y pide ayuda. Alonso llama al médico y el diagnóstico es demoledor: podría quedarse ciego de forma irreversible.

Leocadia claudica -o más bien aparenta claudicar- y da su bendición a la boda de su hija con Curro. Alonso, por su parte, le dice a Curro que tirará la casa por la ventana para su boda con Ángela. Pía le cuenta a Teresa que vio una carta para Cristóbal de “Mercedes del Amor” hace mucho tiempo. ¿De qué más le suena ese nombre?

Estefanía finge ayudar a María Fernández mientras chantajea a Carlo: si no le consigue dinero, confesará que está embarazada de él. Mientras tanto, Manuel, Curro y Julieta confirman, mediante un experto contable, que los libros del duque de Carril son fraudulentos.

Pía, tras investigar el nombre “Mercedes del Amor”, lo vincula con el cuaderno de la joyería y llega a una conclusión aterradora: ¡no fue Cruz, sino doña Leocadia quien compró el veneno y asesinó a Jana!

Resumen del capítulo 829 de 'La Promesa' del jueves 7 de mayo

Curro y Ángela han anunciado formalmente sus planes de boda ante una Leocadia indignada, quien desprecia la idea de una vida sin títulos. Estefanía ha debutado sirviendo a los señores con éxito, y Teresa, que la ha observado con detenimiento, sospecha que la doncella oculta su verdadera personalidad tras múltiples caretas.

El duque de Carril ha entregado a Manuel el libro de cuentas de su empresa. Y Vera se ha mostrado optimista tras su conversación con Manuel, que, siguiendo instrucciones, le ha hecho ver que todo está bien con su padre.

Martina y Jacobo han reevaluado su relación para ver si la pueden arreglar… ¿Llegarán a alguna conclusión? Pía ha intentado disculparse con Ricardo por su indiscreción, pero este ha rechazado a la doncella con dureza.

La señora Adarre ha identificado el nombre de 'Mercedes del Amor' en la carta robada, sugiriendo que el romance del mayordomo es más antiguo y complejo de lo que Teresa imagina. Tras superar la fiebre, Adriano ha despertado para descubrir, ante el horror de Martina, ¡que la enfermedad le ha provocado una ceguera total!