Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 25 al 29 de mayo con el futuro del hijo de Adriana y José Luis en jaque en la serie de TVE

'Valle Salvaje' vive un momento decisivo en algunas de sus tramas después de que alguien haya descubierto a Dámaso poniendo en jaque tanto a él mismo como a José Luis mientras que se ha descubierto que fue Dámaso quién pactó con las parteras el robo del hijo de Adriana y su intercambio por María, la hija de Rosalía.

Te adelantamos todo lo que ocurrirá en los próximos capítulos del lunes 25 al viernes 29 de mayo:

Avance del capítulo 422 de 'Valle Salvaje' del lunes 25 de mayo

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso trata de hacerles ver a Luisa y Bárbara que se equivocaban con que las parteras que ayudaron a Adriana tuvieran a un bebé en la cabaña después de avisar tanto a Petra y Pura de que tiene otros planes para el hijo de Adriana. Mientras, Luisa está convencida de que nunca van a ser capaces de resolver el tema del hijo robado.

José Luis le promete a Enriqueta que le devolverá todo el dinero que le debe pero Braulio desconfía de la palabra de su tío. Por su parte, Leonor le pide a su hermana Rosalía que mantenga las distancias con Rafael y que ni se le ocurra hablar nada de su pasado.

Victoria advierte a Dámaso de que tienen que tener mucho cuidado porque José Luis y don Hernando son muy poderosos y ahora que alguien en el pueblo le ha reconocido y sabe su verdadera identidad corren peligro.

Pero él les deja claro tanto a Victoria como a Mercedes que no tienen que preocuparse porque ellos no saben que están jugando con ellos. Y cuando todos están reunidos en el pajar escuchan un ruido temiéndose que alguien les esté vigilando y todo salga a la luz.

Atanasio se encara con Benigna por el bebedizo que le está dando a Matilde y exige saber la verdad. Finalmente, Francisco asegura a su padre Amadeo que quiere casarse con Pepa en un futuro como hacen todos los novios.

Avance del capítulo 423 de 'Valle Salvaje' del martes 26 de mayo

Rosalía y Leonor logran sonsacar información a una Pepa entusiasmada con sus nuevas amigas.

En palacio, Hernando aconseja a Enriqueta que no apriete más las tuercas a José Luis si no quiere que todo estalle. Mientras, Luisa juega su última carta… ¿será ya demasiado tarde para descubrir la verdad?

Avance del capítulo 424 de 'Valle Salvaje' del miércoles 27 de mayo

Enriqueta habla con Rafael sobre la deuda de José Luis y desarma a Hernando cuando este trata de manipularla.

Por otro lado, Pedrito conmueve a Leonor al hablar de Adriana y Rosalía sorprende a su hermana con una decisión final respecto a María, pero ¿qué piensa hacer la muchacha?

Avance del capítulo 425 de 'Valle Salvaje' del jueves 28 de mayo

Rafael se reúne con Alejo para hablar sobre la deuda pendiente con su tía, lo que lleva al duque a tomar una decisión al respecto.

Mientras, José Luis intenta reconciliarse con su esposa, ajeno a una noticia que ha estallado en el pueblo y que lo cambia todo… para siempre.

Avance del capítulo 425 de 'Valle Salvaje' del viernes 29 de mayo

Luisa y Bárbara llegan juntas a una conclusión sobre el robo del bebé y parece que las piezas encajan.

En cuanto a Braulio, el joven no comprende el repentino optimismo de su madre ante el cobro de la deuda. Pero Enriqueta aún guarda un as en la manga.