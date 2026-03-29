'Valle Salvaje', avance semanal del 30 de marzo al 3 de abril: una esperada boda y el plan para matar a Victoria

'Valle Salvaje' vivirá esta próxima semana uno de los momentos más esperados por dos de sus protagonistas. Matilde y Atanasio se darán por fin el sí quiero después de todos los impedimentos que han atravesado. Mientras, don Hernando sigue tratando de convencer a José Luis para que acabe con su mujer.

Los fans de 'Valle Salvaje' deben saber que esta próxima semana solo se emitirán tres episodios de su serie favorita entre el lunes 3 0de marzo y el miércoles 1 de abril en su horario habitual. Mientras que el jueves 2 y el viernes 3 de abril descansará al ser Jueves y Viernes Santo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril:

Avance del capítulo 385 de 'Valle Salvaje' del lunes 30 de marzo

Bárbara, Atanasio y Mercedes en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Pepa le dice a Luisa que no sabe si es verdad lo que escuchó sobre que el bebé de Adriana era un chico pero que tiene que agradecer que sigan confiando en ella en la Casa Pequeña después de haberse ausentado tanto tiempo por sus pesquisas.

Alejo se encara con José Luis recordándole que él también forma parte de la familia y tiene todo el derecho de saber que es lo que ha hecho Rafael para que no le perdone y trata de saber qué le ocurre con su nieta y por qué no se acerca a ella.

Don Hernando le dice a José Luis que debería confiar más en él y en su interés en proteger tanto a su familia como a él. Por su lado, Victoria le pide a Rafael que tenga más paciencia con su padre y el nuevo duque asegura que la tendrá pero para cambiar muchas cosas en palacio.

Tras ver a Evaristo, Enriqueta comenta con Alejo y Mercedes que le recuerda mucho a su hijo Braulio cuando era pequeño. Mientras, Luisa regresa a casa de Petra y Pura para hablar con ellas.

Por último, ha llegado el gran día de la boda de Matilde y Atanasio pero parece que la novia se retrasa. ¿Conseguirán darse por fin el si quiero o volverá a impedirlo algo o alguien?

Avance del capítulo 386 de 'Valle Salvaje' del martes 31 de marzo

Don Hernando sigue convenciendo a José Luis sobre la necesidad de matar a Victoria, dejando claro que ninguno de los dos son asesinos.

Por otro lado, Victoria vuelve a enfrentarse a Matilde una vez más, mientras que Dámaso va demasiado lejos con Enriqueta.

Avance del capítulo 387 de 'Valle Salvaje' del miércoles 1 de abril

Bárbara acepta ir con Luisa por última vez a la cabaña de las parteras y averiguar de una vez si ocultan algo.

Además, Hernando encara a Dámaso por sus amenazas a Enriqueta y resuelve que será él quien pague por la muerte de Victoria. ¿Aceptará José Luis este plan?