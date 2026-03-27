'Supervivientes' se planta ante el preocupante comportamiento de una concursante: "Estamos atónitos"

Jorge Javier Vázquez se puso serio en la cuarta gala de 'Supervivientes 2026': "Ha sucedido algo en playa Derrota (antes playa Victoria) que merece ser señalado. Un comportamiento inesperado y preocupante protagonizado por uno de vosotros. Estamos atónitos".
A continuación, tras darle solemnidad al asunto, el presentador desveló que la protagonista era Teresa Seco, y dio paso a un vídeo en el que se le vio tumbada desde las 19:28 a las 16:15 horas. En total, casi veinte horas prácticamente inerte, como si no estuviera presente en el concurso. La pieza le dejó a los pies de los caballos, pero el sermón de Jorge aún más.
"Estamos absolutamente impactados, Teresa. En esta edición tenemos a varios deportistas de élite, pero has sido tú la que ha batido un récord Guinness", arrancó con sorna. "Ante el asombro generalizado y mundial, no nacional, sino mundial, ocupando tabloides, telediarios, pseudomedios y fachosfera; has estado con todo tu papo 20 horas tumbada sin interrupciones", soltó Jorge Javier sin contemplaciones y con mucha retranca.
EL VÍDEO DE TERESA SECO DURMIENDO DURANTE 21 HORAS POR FAVOR ME DESCOJONO #SVGala4 pic.twitter.com/OBKEzQynzr— soy @tonghazo 🫧🏝️ (@tonghazomedia) March 26, 2026
Jorge Javier, tajante: "Imagina si a tus compañeros les diera por superar tu récord. ¿Cómo crees que llenaríamos el programa?"
"Teresa, los laboratorios farmacéuticos se están peleando por conseguir tu número de teléfono", continuó el sarcasmo para posteriormente darle un importante tirón de orejas debido a su actitud impasible y nada favorecedora para 'Supervivientes 2026': "Imagina, por un momento, si a tus compañeros les diera por superar tu récord. ¿Cómo crees que llenaríamos el programa?".
"Fue durante el día de lluvia, tampoco estuve durmiendo todo el día. Estaba dentro del refugio porque estaba pensando en mi cabeza y hablando con los compañeros que se unían a mí de vez en cuando. De normal no estoy 20 horas tumbada", argumentó Teresa Seco.
"No, por favor, en este caso no se acerquen a Teresa no vaya a ser contagioso. No puede ser. En cuanto la vean, apártense. Es una orden", volvió a ironizar Jorge Javier Vázquez, que entrelíneas venía a decir que el resto de concursantes no podía permitirse repetir la actitud de la influencer valenciana.
"Teresa, ¿qué está pasando?", le interpeló Jorge. "No está pasando nada. Repito: fue el día que estuvo lloviendo y fue un hecho aislado", adujo Teresa Seco en su descargo. "Llevamos 22 días de concurso, sé que os estáis aclimatando y el principio es muy duro, pero, como presentador, me gustaría verte más. Y está en tu mano", le reprendió el catalán.
Teresa, por su parte, se justificó por su personalidad poco conflictiva y adaptativa. "En los realities y los concursos, mientras uno está dentro, siempre es buen momento para empezar de nuevo", le aconsejó Jorge Javier Vázquez. Acto seguido, la joven, abochornada, se derrumbó. "Esto no es para que te vengas abajo; al contrario. ¿Te ha quedado claro?", remató el conductor de 'Supervivientes' mientras ella respondía afirmativamente.
