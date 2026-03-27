Audiencias TV: 'Supervivientes 2026' crece con fuerza en su gala 4 y robustece su dominio sobre 'La Revuelta' y 'Perdiendo el Juicio'

'Supervivientes 2026' experimentó una fuerte subida en audiencia en su gala 4 con un gran 18,4% de cuota de pantalla y superando la barrera del millón de espectadores; algo que ya se considera una proeza en el contexto actual de la televisión.

Así, el reality aventurero de Telecinco creció 2,5 puntos respecto al jueves anterior (15,9%) y lideró con más autoridad frente a todos sus rivales. La 1 de RTVE repitió estrategia con doble emisión de 'La Revuelta' y la segunda entrega del espacio de David Broncano, la que compitió frontalmente contra el tramo principal de 'SV', anotó un 10,4% y poco más de 700 mil seguidores.

ENORME #SVGala4 en la noche de @telecincoes doblando a la competencia en su franja de emisión con un 18.4%, 1.060.000, 2.421.000 espectadores únicos y 43.8% de fidm



🏝️ +2.5 puntos que el jueves pasado



🏝️ El access +1.3 puntos con un 9.9% y 1.177.000#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/EtlKYlpdaB — Dos30' (@Dos30TV) March 27, 2026

En cuanto a su competidor más inmediato, la ventaja fue mayor, pues el nuevo episodio de estreno de la serie 'Perdiendo el juicio' registró mínimo de temporada con un 9,6% y 782.000 fieles; siendo el primer capítulo en caer del doble dígito y el de menor seguimiento de los siete que ha ofrecido Antena 3 hasta el momento.

Respecto a las cadenas secundarias, Cuatro se impuso con holgura a La Sexta gracias a 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter, que firmó un 9,2% en el grueso de su emisión frente al débil 4,3% cosechado por 'El Taquillazo'.

Volviendo al magnífico rendimiento de 'Supervivientes 2026', aventajó a Antena 3 en más de 10 puntos en la franja completa y lideró casi todos los targets de edad; destacando especialmente en el adulto-joven (25-44 años), donde rozó el 20% de share y en mayores de 65 años con un 22,7%.

Además, la curva minuto a minuto de la cuarta gala volvió a ser excelente, arrancando en un 8,2% de cuota de pantalla y alcanzando picos cercanos al 30% hacia el final de la emisión con los juegos de líder y las nominaciones.

En la franja del access, 'Supervivientes 2026' también acusó un notable crecimiento respecto a la semana anterior (+1,3 puntos) al rozar el 10% de cuota y congregar a casi 1,2 millones de telespectadores. En este caso, fue tercera opción por detrás de 'El Hormiguero' (14,7% y 1,7M) y 'La Revuelta' (12,1% y casi 1,4M).