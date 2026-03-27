'Supervivientes 2026' sorprende con una expulsión directa y definitiva tras el destierro de Gabriela Guillén

Telecinco ha ofrecido este jueves, 26 de marzo, la cuarta gala de 'Supervivientes 2026', en la que hemos conocido la identidad del tercer concursante expulsado (desterrado) de la edición entre los tres nominados que han llegado al proceso final: Claudia Chacón, Toni Elías y Gabriela Guillén.

Tras las nominaciones de la semana anterior, quedaron expuestos al juicio de los espectadores Almudena Porras, Gabriela Guillén, Claudia Chacón y Toni Elías. Cuatro grandes nombres de la temporada. Sin embargo, el martes, en 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi al frente, se llevó a cabo la ceremonia de salvación, liberando así al más votado. Resultó ser Almudena.

Por ende, la eliminación se ha debatido entre Claudia, Gabriela y Toni, en la cuerda floja hasta el último momento en el que se han cerrado las votaciones en la app de Mediaset Infinity. En primer lugar, se ha salvado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9'.

Con todo, la cosa ha quedado en un duelo final entre el expiloto de motociclismo y la ex de Bertín Osborne. La que obtuviera el menor número de votos abandonaba La Palapa. Y esa persona ha sido Gabriela, que ha alcanzado un 42,7% frente al 57,3% acumulado por Toni.

Gabriela Guillén ha acogido la resolución del público con un sabor agridulce porque, previamente, se había mostrado indiferente a salir del concurso al verse dominada por las circunstancias y por sus ganas de reencontrarse con su hijo. Sin embargo, tras conocerse la resolución ha admitido sentir "pena".

Con lo que no contaba la superviviente es con que tenía una segunda oportunidad. Por supuesto, deja atrás las playas oficiales y pierde la condición de concursante de pleno derecho, pero se ha trasladado a Playa Destino, la localización en la que se encuentran habitando Darío Linero, Borja Silva y Marisa Jara.

Y en cuanto ha descubierto que su ilusión por regresar a España se desvanecía, ha clamado: "¿Dónde me traéis? ¿Es una broma, no? Estoy asustadísima. Yo no me quedo aquí". No obstante, al descubrir la existencia de Marisa, sus ánimos han cambiado.

Acto seguido, Jorge Javier Vázquez ha anunciado que este próximo domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' uno de los cuatro -Borja, Darío, Marisa o Gabriela- será expulsado de manera definitiva mediante una votación express. Será la primera eliminación directa de la edición sin posibilidad de más oportunidades.