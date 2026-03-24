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Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Toni o Gabriela?

por El Televisero

Los espectadores de 'Supervivientes 2026' han salvado con sus votos a Almudena Porras, por lo que Toni Elías, Claudia Chacón y Gabriela Guillén continúan como nominados hasta este próximo jueves

Nominados de 'Supervivientes 2026'
Nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

Tras las nominaciones de la segunda gala de 'Supervivientes 2026', quedaron expuestos al implacable juicio de los telespectadores Almudena Porras, Toni Elías, Claudia Chacón y Gabriela Guillén.

Este martes, en la entrega de 'Tierra de Nadie', con Ion Aramendi al frente, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación, liberando a uno de los nominados -el más votado- del proceso de expulsión y reduciendo así la lista de cara al jueves.

La agraciada ha sido Almudena Porras, por lo que Toni, Claudia y Gabriela continúan en la cuerda floja hasta el próximo jueves 26 de marzo. El que obtenga menor respaldo en la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 4 de 'Supervivientes 2026'.

Así las cosas, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!

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