Sorpresa mayúscula en 'Supervivientes' ante quién ha sido la concursante salvada de la expulsión

'Supervivientes 2026' llevó a cabo sus terceras nominaciones en la gala del pasado jueves y, tras desarrollarse el reparto de puntos, los expuestos a la nueva expulsión de la edición fueron Almudena Porras, Claudia Chacón, Toni Elías y Gabriela Guillén.

Pues bien, durante la emisión de 'Tierra de Nadie' con Ion Aramendi, y como uno de los platos fuertes de la velada, se ha llevado a cabo una nueva ceremonia de salvación. Un indulto que se ha producido a 48 horas de la que será la segunda 'eliminación' y/o destierro de la temporada.

Así, se han pausado las votaciones en la app de Mediaset Infinity de manera momentánea y María Lamela ha comandado este decisivo momento como presentadora de 'Supervivientes 2026' en Honduras, haciéndose cargo de la salvación titulada como 'el abismo al infinito' sobre una espectacular estructura instalada en el mar con toboganes de hasta cinco metros de altura.

En primer lugar, se ha procedido a comunicar la permanencia en el proceso de expulsión de Claudia Chacón y Toni Elías, debatiéndose esa liberación en un duelo final entre Almudena Porras y Gabriela Guillén.

Finalmente, los espectadores de 'Supervivientes 2026' han apoyado mayoritariamente con sus votos a la exconcursante de 'La isla de las tentaciones 9', convirtiéndola en la primera salvada de la expulsión por segunda semana consecutiva. Dato significativo.

Así, Toni, Claudia y Gabriela continúan en la cuerda floja hasta este próximo jueves. Mientras, Almudena, impresionada como todos con el veredicto del público, no ha dudado en compartir su alegría, agradecimiento e incluso desconcierto.

El resultado de la votación ha dejado de piedra porque se trata de una participante bastante anodina que está pasando muy desapercibida en las primeras tres semanas de aventura. Por ello, sorprende tal respaldo de la gente. Su indulto por segunda semana consecutiva indica que es una de las clara favoritas de quienes votan.