Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Almudena, Toni o Gabriela?

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus terceras nominaciones en la gala 3 en Telecinco y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión de la edición son Claudia Chacón, Almudena Porras, Toni Elías y Gabriela Guillén.
Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria
- Teresa Seco ha nominado a Toni Elías
- Toni Elías ha nominado a Almudena Porras
- Almudena Porras ha nominado a Toni Elías
- Alvar Segui ha nominado a Almudena Porras
- Paola Olmedo ha nominado a Almudena Porras
- Gerard Arias ha nominado a Toni Elías
- Ivonne Reyes ha nominado a Almudena Porras
- Alberto Ávila, como líder, ha nominado directamente a Toni Elías
Así han sido las nominaciones en Playa Derrota
- Claudia Chacón ha nominado a Jaime Astrain
- Gabriela Guillen ha nominado a Ingrid Betancor
- Alba Paul ha nominado a Claudia Chacón
- José Manuel Soto ha nominado a Gabriela Guillén
- Ingrid Betancor ha nominado a Gabriela Guillén
- Maica Benedicto ha nominado a Jaime Astrain
- Jaime Astrain ha nominado a Claudia Chacón
- Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón
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