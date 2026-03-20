Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Almudena, Toni o Gabriela?

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus terceras nominaciones en la gala 3 en Telecinco y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión de la edición son Claudia Chacón, Almudena Porras, Toni Elías y Gabriela Guillén.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria

Teresa Seco ha nominado a Toni Elías

Toni Elías ha nominado a Almudena Porras

Almudena Porras ha nominado a Toni Elías

Alvar Segui ha nominado a Almudena Porras

Paola Olmedo ha nominado a Almudena Porras

Gerard Arias ha nominado a Toni Elías

Ivonne Reyes ha nominado a Almudena Porras

Alberto Ávila, como líder, ha nominado directamente a Toni Elías

Así han sido las nominaciones en Playa Derrota

Claudia Chacón ha nominado a Jaime Astrain

Gabriela Guillen ha nominado a Ingrid Betancor

Alba Paul ha nominado a Claudia Chacón

José Manuel Soto ha nominado a Gabriela Guillén

Ingrid Betancor ha nominado a Gabriela Guillén

Maica Benedicto ha nominado a Jaime Astrain

Jaime Astrain ha nominado a Claudia Chacón

Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón

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