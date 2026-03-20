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Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes 2026': Claudia, Almudena, Toni o Gabriela?

por El Televisero

Los expuestos a la próxima expulsión de 'Supervivientes 2026' son Claudia Chacón, Almudena Porras, Toni Elías y Gabriela Guillén

Nominados 'Supervivientes 2026'
Nominados de 'Supervivientes 2026' | Montaje El Televisero

'Supervivientes 2026' ha celebrado sus terceras nominaciones en la gala 3 en Telecinco y, tras el reparto de puntos, los expuestos a la próxima expulsión de la edición son Claudia Chacón, Almudena Porras, Toni Elías y Gabriela Guillén.

Así se han desarrollado las nominaciones en Playa Victoria

  • Teresa Seco ha nominado a Toni Elías
  • Toni Elías ha nominado a Almudena Porras
  • Almudena Porras ha nominado a Toni Elías
  • Alvar Segui ha nominado a Almudena Porras
  • Paola Olmedo ha nominado a Almudena Porras
  • Gerard Arias ha nominado a Toni Elías
  • Ivonne Reyes ha nominado a Almudena Porras
  • Alberto Ávila, como líder, ha nominado directamente a Toni Elías

Así han sido las nominaciones en Playa Derrota

  • Claudia Chacón ha nominado a Jaime Astrain
  • Gabriela Guillen ha nominado a Ingrid Betancor
  • Alba Paul ha nominado a Claudia Chacón
  • José Manuel Soto ha nominado a Gabriela Guillén
  • Ingrid Betancor ha nominado a Gabriela Guillén
  • Maica Benedicto ha nominado a Jaime Astrain
  • Jaime Astrain ha nominado a Claudia Chacón
  • Aratz Lakuntza, como líder, ha nominado directamente a Claudia Chacón

Así pues, ¿a quién quieres salvar de la tercera expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!

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