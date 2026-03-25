'Supervivientes 2026' cambia el guion y anuncia un castigo a dos concursantes con severas consecuencias

'Supervivientes 2026' ha vivido un inesperado giro en su mecánica habitual con el anuncio de un gran castigo que esta semana afectará a dos concursantes a la vez. Después de que los habitantes de Playa Derrota y Playa Victoria escogiesen a Claudia y Alvar respectivamente como los concursantes que se enfrentarían al azar del programa, María Lamela destapó la estricta sanción que cumplirán esta semana y qué afectará de lleno al resto de sus compañeros.

La gala de 'Tierra de nadie' de este martes presentaba una mecánica familiar en el formato, cada playa escogía por mayoría a un compañero para enfrentarse al castigo o recompensa de la semana. "Os recuerdo que si el líquido es rojo será penitencia y si es verde será recompensa", explicaba la presentadora mientras Claudia y Alvar empuñaban unos grandes mazos para reventar por turnos cada vasija.

'Supervivientes 2026' impone un castigo común a sus dos playas: "Os avisamos de que iba a haber un giro"

Así, el concursante de Playa Victoria era el primero en derramar el líquido rojo de su vasija, dando a entender que, del dúo, era él quién esta semana iba a enfrentar un castigo. Sin embargo, segundos después, la confusión se apoderaba de los presentes cuando de la vasija de Claudia Chacón también comenzó a brotar un líquido rojo como el de su compañero, dejando un escenario hasta ahora inédito en 'Supervivientes 2026': un doble castigo.

"Ambas vasijas son rojas, al principio de la noche os avisamos de que iba a haber un giro inesperado... La zona roja es más roja que nunca como podéis ver", explicó entonces María Lamela ante la decepción de Claudia, que en un principio pensaba haberse librado de la sanción."No vale", protestaba la concursante. "Ambos en esta ocasión tenéis penitencia", adelantó entonces otorgando un pergamino a ambos en el que se podía leer su castigo común.

"Los dos os enfrentáis al mismo castigo", aclaró de nuevo la conductora de 'Supervivientes 2026' pidiendo que solo uno de los dos leyese ante la audiencia de qué trataba su penitencia. "Como castigado y con el objetivo de mejorar la convivencia con tus compañeros, desde hoy y hasta el jueves serás la única persona encargada de cocinar y repartir la comida. En el caso de incumplirlo perderás dos platos de la dotación correspondiente de la playa en la que viváis a partir del jueves", leyó la joven.

Sin poder contener la risa, la concursante del reality de Telecinco se dirigió con sorna a la presentadora tramando su venganza personal de esta semana. "¿Pero puedo elegir yo cómo se reparte la comida?", preguntó Claudia Chacón. Y ante la confirmación de Lamela, la joven no tardó en lanzar una clara advertencia a sus compañeros tras la fuerte disputa que han vivido esta semana. "Pues después del flan a ver quién come", señaló despertando risas en plató.