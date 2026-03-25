María Lamela saca su temperamento en 'Supervivientes' por la actitud de los concursantes: "No estáis respetando"

Este martes, durante la gala de 'Supervivientes 2026: Tierra de Nadie', María Lamela dejó claro a los concursantes que no piensa pasarles ni una. A diferencia de sus predecesoras, Lara Álvarez y Laura Madrueño, bastante más permisivas, la periodista gallega ha mostrado más de una vez su carácter, y lo volvía a hacer en la última entrega del programa.

Harta de que los concursantes no hicieran caso a las sucesivas llamadas de atención, María Lamela acabó explotando durante el juego de 'Cultura picante'. En esta prueba, el éxito se traducía en chocolate y el error en el castigo de la guindilla. Preguntas sobre la Constitución o grandes hitos literarios dieron pie a que la periodista se plantara ante las irregularidades de los supervivientes.

Todo ocurrió cuando la presentadora se percató de movimientos sospechosos entre Jaime Astrain y José Manuel Soto, a quienes acusó de una "casualidad" excesiva en sus respuestas. Por tal motivo, no dudó en pedir al primero que se desplazara de lugar, para, de esta forma, evitar que se pudiera copiar del cantante.

Sin embargo, el castigo no se quedó solo en el cambio de posición. La conductora decidió penalizar también la falta de atención y el incumplimiento reiterado de las normas por parte de los concursantes. La insistencia de estos en seguir escribiendo tras el aviso de la presentadora de enseñar las pizarras a cámara hizo que esta invalidara varias rondas con un contundente: "No lo voy a repetir más".

María Lamela estalla como nunca ante la actitud de los concursantes

Aunque esta no fue la única vez que María Lamela puso orden durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' presentada por Ion Aramendi. Otro de los momentos más tensos sucedió durante 'La Zona Roja', cuando se produjeron fuertes enfrentamientos entre algunos de los concursantes. Primero fueron Claudia Chacón y Alba Paul las que se enzarzaron en una tensa discusión y, posteriormente, Gerard y Alvar también protagonizaron un agrio choque que provocó que todos los demás robinsones estallaran entre sí.

Ante semejante algarabía y tras varios avisos de Ion Aramendi desde el plató pidiendo el turno de palabra, María Lamela se veía obligada a intervenir, poniéndose seria como nunca: "¡Chicos, silencio! ¡Silencioooooo! ¡No quiero gritar, de verdad!". Tras esto, les recordaba las veces que el presentador les había llamado la atención y ellos habían hecho caso omiso: "Os está hablando Ion toda la noche y no estáis respetando cuando os habla. Os voy a pedir, por favor, que habléis por turnos y sin gritar, por favor, ¿vale?".

Ante esto, el comunicador vasco agradeció el gesto de su compañera: "Gracias María, gracias", y pedía seguir moderando la 'Zona Roja'. Después, la gala siguió el curso habitual. Aunque con algunos rifirrafes, el toque de atención de María Lamela surtió efecto y la tensión entre los concursantes se rebajó considerablemente.