Sergio Peris-Mencheta reapareció en 'La Revuelta' dos años después de anunciar su cáncer y actualiza su estado

Sergio Peris-Mencheta ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles para presentar su libro '730 días: La enfermedad como espejo del tiempo'. Y precisamente, nada más arrancar su encuentro con David Broncano, el actor no ha tardado en sincerarse sobre su batalla contra la leucemia, desvelando la principal secuela contra la que lucha día a día tras someterse a un trasplante de médula en 2024.

"Hubo un señor que viajó en un avión con la médula de mi hermano desde Madrid hasta Los Ángeles, porque yo no podía viajar en avión, tenían las plaquetas demasiado bajas y me habría muerto en el viaje", comenzaba explicando el invitado al inicio de 'La Revuelta', recordando la operación decisiva que le permitió continuar combatiendo la enfermedad cuando todo parecía perdido.

Sergio Peris-Mecheta se sincera sobre los efectos secundarios tras su trasplante de médula en 'La Revuelta'

Así, Sergio Peris-Mencheta se ha mostrado completamente transparente sobre los obstáculos de su recuperación. "Ahora estoy con los efectos secundarios de haber tenido un trasplante de médula. Cuando te trasplantan un órgano el sistema inmune puede rechazar ese órgano, o termina rechazándolo tarde o temprano", ha explicado el intérprete.

Sergio Peris-Mencheta relata su lucha contra la leucemia



“Hay movimientos que no puedo hacer. Llego a los sitios y busco dónde sentarme. Lo que más me preocupaba ayer era si podía sentarme en este sofá y levantarme” #LaRevuelta @PerisMencheta pic.twitter.com/1We2AWYxmP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 18, 2026

"Pero cuando lo que te trasplantan es el sistema inmune, porque precisamente la médula tiene el sistema inmune pues el sistema inmune puede rechazar al resto del cuerpo", aclaraba entonces el actor, confesando cómo ha sido su caso. "He tenido suerte porque como era el trasplante de mi hermano, que somos idénticos, en mi caso me afecta el tejido conjuntivo", explicaba a continuación.

Ha sido entonces cuando ha desvelado cuál era su principal miedo de cara a visitar 'La Revuelta'. "Lo que más me preocupaba ayer era saber si en este sofá yo me puedo sentar y levantarme sin ningún problema", ha explicado el invitado, confesando que tiene dificultad para reincorporarse. "Los ligamentos y todo eso están como inflamados, entonces me tendrías que ver ponerme los calcetines. Yo llego a los sitios y digo a ver dónde me puedo sentar", aseguraba Sergio Peris-Mencheta mostrando la poca elasticidad en su piel.

"Cada vez voy a mejor pero hay movimientos que no puedo hacer", terminaba confesando el actor. Sin embargo, se ha mostrado "satisfecho" de poder disfrutar de un ritmo físico menos exigente tras toda una carrera en la gran pantalla marcada por secuencias de acción de alto nivel. "Ahora me toca un poco de tranquilidad, pero va mejorando", insistía entre aplausos del público.