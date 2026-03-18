Atronador aplauso a 'La Revuelta' por lo que se coló en su última emisión y hacen esta clara petición a RTVE

'La Revuelta' pilló por sorpresa a los más nostálgicos durante la entrevista de Rosana este martes recuperando a una figura histórica de la cadena. Según la intérprete de Lanzarote se preparaba para finalizar su paso por el programa con una canción en directo, Don Pimpón, mítico personaje de 'Barrio Sésamo', irrumpió en el escenario protagonizando una escena que ha acumulado multitud de reacciones en redes.

"Hace tiempo que no salías en Televisión Española, hace años ya", señaló David Broncano nada más recibir al mítico personaje, que en este caso contaba con una voz muy distinta a la de Alfonso Vallejo, que dio vida al inseparable compañero de Espinete desde dentro del disfraz durante la década de los 80. "Llevo mucho tiempo encerrado ahí en el almacén, hoy me he comido una rata", confesaba Don Pimpón.

'La Revuelta' se corona recuperando a Don Pimpón y los espectadores lanzan una clara petición: "Sería una fantasía"

"¡Yo inventé la televisión!", señaló el espontáneo embutido en el mítico disfraz despertando una oleada de aplausos en plató entre los más nostálgicos de 'Barrio Sésamo'. "Perdona, es que iba a bailar y a hacer unos pasos pero es autónomo", explicaba entonces el conductor de 'La Revuelta' confundido por el giro de la escena que tenían preparada. "Se ha venido arriba", señaló Rosana.

Entrevista a Don Pimpón YA



Qué gracioso ha sido esto, por favor que salga más veces #LaRevuelta pic.twitter.com/KSAGZPGthx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 17, 2026

"A mí me han abierto la puerta y me han dicho venga para afuera, estaba comiéndome la rata tan tranquilamente", continuó explicando el espontáneo antes de que David Broncano apresurase su salida del escenario. "Habría que llevárselo ya", sugirió el humorista para poder retomar la entrevista, consiguiendo que el hombre mágico apareciese en escena para devolver a Don Pimpón al almacén.

Y las redes no han tardado en aplaudir este movimiento de 'La Revuelta' pensado para los que crecieron con 'Barrio Sésamo', exigiendo incluso la incorporación del personaje como un colaborador habitual del programa. "Creo que es el colaborador con el que más me he reído de todos los programas de La Revuelta. Llorando", ha publicado un usuario en X. "Si Don Pimpón no se convierte en personaje fijo estarán perdiendo un buen filón", ha señalado otro espectador.

Anda , vuelve después de tanto tiempo,ojalá que salga más veces,y que cuiden mejor los trajes. https://t.co/xPzhCStCiq — Pablo Saotome (@soria57452) March 18, 2026

Lloro de risa cada vez que lo veo. https://t.co/ARAIARxLbG — Agustín Alonso Gutiérrez (@4gus4lonso) March 17, 2026

Por favor necesitamos una entrevista de don Pimpón 😂😂😂 https://t.co/ABpLdfxwKN — pain. (@jorge_ramp97) March 17, 2026

¡Ha vuelto Don Pimpón! https://t.co/o8XtYmR1Y9 — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) March 17, 2026

Don Pimpón borracho, ha nacido una estrella. https://t.co/cBZUy4nFFB — JMV (@YedaiJamao) March 18, 2026

ES EL DISFRAZ ORIGINAL DE BARRIO SESAMO??? 😲 #LaRevuelta https://t.co/Bm02YM2YBW — Barrio Tuétano (@Barrio_Tuetano) March 18, 2026

Creo que es el colaborador con el que más me he reído de todos los programas de La Revuelta. Llorando https://t.co/EDYILHPMIO — Jesus (@JesusMalaga) March 17, 2026

@Josepablo_ls yo no sé a qué espera @rtve a hacer un museo con piezas como esta: los trajes de Espinete y Don Pimpón, el de Yupi, la Ruperta, la Bruja Avería, los Lunnis, el vestido de Massiel, el de Salomé, las pelucas de la Carrà, platós antiguos… Sería una fantasía 😍 https://t.co/hlvT11GU7z — Tuone Udaina (@tuoneudaina) March 17, 2026

Pero por favor, estoy llorando de risa. 'Hoy me he comido una rata'

Sale despeluchao de repente, sin avisar, arrugado, lleno de polvo y necesitando que lo metan en la lavadora con doble de detergente y suavizante. Ha sido una magia, un surrealismo propio de Buñuel. https://t.co/Pe6O2rBcAe — José García (@misterjgarcia) March 17, 2026