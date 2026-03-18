Atronador aplauso a 'La Revuelta' por lo que se coló en su última emisión y hacen esta clara petición a RTVE

'La Revuelta' pilló por sorpresa a los más nostálgicos durante la entrevista de Rosana este martes recuperando a una figura histórica de la cadena. Según la intérprete de Lanzarote se preparaba para finalizar su paso por el programa con una canción en directo, Don Pimpón, mítico personaje de 'Barrio Sésamo', irrumpió en el escenario protagonizando una escena que ha acumulado multitud de reacciones en redes.
"Hace tiempo que no salías en Televisión Española, hace años ya", señaló David Broncano nada más recibir al mítico personaje, que en este caso contaba con una voz muy distinta a la de Alfonso Vallejo, que dio vida al inseparable compañero de Espinete desde dentro del disfraz durante la década de los 80. "Llevo mucho tiempo encerrado ahí en el almacén, hoy me he comido una rata", confesaba Don Pimpón.
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"¡Yo inventé la televisión!", señaló el espontáneo embutido en el mítico disfraz despertando una oleada de aplausos en plató entre los más nostálgicos de 'Barrio Sésamo'. "Perdona, es que iba a bailar y a hacer unos pasos pero es autónomo", explicaba entonces el conductor de 'La Revuelta' confundido por el giro de la escena que tenían preparada. "Se ha venido arriba", señaló Rosana.
"A mí me han abierto la puerta y me han dicho venga para afuera, estaba comiéndome la rata tan tranquilamente", continuó explicando el espontáneo antes de que David Broncano apresurase su salida del escenario. "Habría que llevárselo ya", sugirió el humorista para poder retomar la entrevista, consiguiendo que el hombre mágico apareciese en escena para devolver a Don Pimpón al almacén.
Y las redes no han tardado en aplaudir este movimiento de 'La Revuelta' pensado para los que crecieron con 'Barrio Sésamo', exigiendo incluso la incorporación del personaje como un colaborador habitual del programa. "Creo que es el colaborador con el que más me he reído de todos los programas de La Revuelta. Llorando", ha publicado un usuario en X. "Si Don Pimpón no se convierte en personaje fijo estarán perdiendo un buen filón", ha señalado otro espectador.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.