Medida sin precedentes en la programación de RTVE con 'La Revuelta', con un cambio de franja en La 1 este jueves

La 1 de RTVE decidía el pasado viernes cancelar definitivamente 'Al margen de todo', el programa de Dani Rovira, tras no cumplir con las expectativas de audiencia después de tres emisiones. Y quedaba por ver cuál iba a ser su sustituto. Aunque podía suponerse que fuera el salto de 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez, por ahora la cadena pública prefiere esperar.

Este martes, a primera hora, TVE prefería guardar silencio y en su EPG aparecía "programación a determinar" sin revelar qué oferta emitiría La 1 este jueves en prime time. Sin embargo, a lo largo de la tarde, la cadena pública actualizaba el adelanto de programación y avanzaba que será 'La Revuelta' de David Broncano la que ocupe el hueco de Dani Rovira.

Así, parece que teniendo en cuenta que el jueves 19 de marzo es el día de San José y es festivo en algunas comunidades autónomas, TVE ha optado por esperar para lanzar ningún tipo de formato nuevo y apostar más bien por el programa de David Broncano como sustituto temporal.

Según aparece en el adelanto de programación, La 1 ofrecerá 'La Revuelta' durante toda la noche desde las 21:45 horas hasta las 2:30 horas de la madrugada. Es decir, casi cinco horas para el espacio producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa. Algo que no tiene precedentes.

Por el momento, La 1 no detalla en qué consistirá este insólito maratón de 'La Revuelta', aunque todo apunta a que la cadena pública ofrecerá en su horario habitual una entrega de estreno con Pedro Almodóvar como invitado estelar y posteriormente diferentes programas de reposición. Aunque no sería de extrañar que, aprovechando esta diferente programación, La 1 alargara la duración de la emisión de estreno con el director de cine. De momento, el canal guarda silencio y juega al despiste.

De esta manera, habrá que esperar a ver la estrategia de programación de La 1 para próximas semanas en la noche de los jueves después de cancelar 'Al margen de todo' tras solo tres entregas. Bien podría ser 'Al cielo con ella' quien ocupe dicho prime time o cualquiera de las otras apuestas que promociona la cadena como la serie 'Barrio Esperanza', el programa 'El juicio' o la nueva edición de 'MasterChef'.

Así queda la programación de La 1 para el prime time de este jueves: