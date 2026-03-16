Rosa Rodríguez hace mucho ruido con su reaparición tras ganar el bote de 'Pasapalabra': le llueven las críticas

La victoria de Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra' no estuvo exenta de críticas: acusaciones de tongo, favoritismo y repaso con lupa a la palabra que le otorgó el histórico bote de 2.716.000 euros. Y un mes después de su victoria frente a Manuel Pascual, la ganadora ha reaparecido en redes destapando cómo ha sido su último mes alejada de las cámaras. Y parece no poder escapar del mismo aluvión de críticas.

Mientras el concurso de Antena 3 continúa recomponiendo su tándem de concursantes tras poner fin al longevo duelo entre Rosa y Manu, la flamante ganadora del bote ha pasado tiempo alejada de los platós de televisión. En concreto, tal y como ha desvelado en su cuenta de Instagram, la concursante ha participado en unas charlas como ponente para alumnos universitarios.

Avalancha de críticas a Rosa Rodríguez en su reaparición en redes tras ganar el bote de 'Pasapalabra'

"Tuve la oportunidad de estar en la Universidad Miguel Hernández de Elche charlando con el alumnado sobre la experiencia de la tele, el aprendizaje y… la vida, en general", ha comunicado Rosa Rodríguez a sus seguidores de la plataforma. "Fue un verdadero placer poder compartir esos ratitos e intercambiar impresiones con todos los asistentes", ha asegurado la televisiva, agradeciendo en su publicación a la Universidad por la invitación.

Cabe destacar que esta es su primera publicación desde el pasado 12 de febrero, día en el que tomó sus redes para celebrar su victoria en 'Pasapalabra' y agradecer a todos los espectadores por el apoyo. "Gracias a todas y cada una de las personas que os habéis tomado el tiempo de escribirme con palabras bonitas y felicitarme", señaló la joven, ignorando la nube de reproches, críticas y comentarios negativos que inundaron su publicación y que, de nuevo, han ensuciado su última actualización en redes.

"Te regalaron el bote Rosa, y tú lo sabes", ha escrito un usuario debajo de la publicación de Rosa Rodríguez, volviendo a cargar contra la concursante por el supuesto "tongo" que el concurso de Antena 3 llevó a cabo cuando esta no pronunció bien el apellido del jugador de la NFL que le dio la victoria. "Todavía están los americanos buscando el nombre que te dio el bote, ni en la biblioteca lo encuentran", señala otro de los comentarios, haciendo de nuevo referencia a "Morel" y "Morral".

"Disfruta del regalo que te dieron no te lo ganastes con conciencia. Fue regalado porque hay un dicho que dice 'más vale caer en gracia que ser gracioso' y así le robaron el show a Manu que es más inteligente", ha comentado otro espectador. "Como te regalaron el bote. Eras el ojito derecho de Roberto leal. Se lo merecía más Manu que tú, estuvo claro que te lo regalaron pues no creo que supiera la última la dijiste mal y te la dieron por buena", ha sentenciado otro usuario.

Sin embargo, son muchos los asistentes de dicha ponencia los que han tomado también la sección de comentarios para contrarrestar el odio esparcido por algunos espectadores de 'Pasapalabra' insatisfechos con el último desenlace. "Fue un auténtico placer escucharte y conocerte! Muchas gracias por tus palabras de ánimo, sigo estudiando, ¡eres inspiración!", ha escrito una asistente apoyando a Rosa Rodríguez.