Christian Gálvez reaparece en Mediaset y verbaliza su caída a los infiernos por culpa de la abrupta cancelación de 'Pasapalabra'

Christian Gálvez abandonó Mediaset después de 20 años de relación profesional y daba el salto a Telemadrid en 2025 para presentar 'La tarde de Telemadrid'. Sin embargo, este sábado el presentador ha regresado a la que fue su casa como invitado de 'Fiesta'.

Así, el presentador se sentaba con Emma García para promocionar su última novela 'He vencido al mundo' en el que habla de la última semana de vida de Jesucristo. Y por ello, la charla con la presentadora iba sobre su fe y sobre cómo su relación con Patricia Pardo le cambió la vida.

"Yo soy converso, casi pierdo la fe y firmo la apostasía", recordaba Christian Gálvez sobre su relación con Dios. "¿Por qué?", se interesaba Emma García. "Porque en 2009 tuve que ir a Camboya para hacer un documental sobre turismo sexual y pederastia y todo lo que vi ayer me hizo perder la fe y pensar que si Dios existía no podía ser justo", le explicaba el presentador.

"¿Y cómo vuelves a creer o que te hace creer?", repreguntaba Emma. "Bueno vuelvo a recuperar la fe en todas sus acepciones gracias al amor. A mí Dios no me ha llamado por mi nombre pero si me ha mandado un ángel para que me llame por mi nombre y ese ángel se llama Patricia", le contestaba Gálvez dejando a su compañera y amiga emocionada. "Yo aquí ya me desarmo con vuestra historia de amor, es que es una de esas historias más bonitas que conozco y que perdura en el tiempo y seguís con esa magia y autenticidad", destacaba sobre la relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo.

Christian Gálvez confiesa que Patricia Pardo le salvó la vida tras la cancelación de 'Pasapalabra'

Christian Gálvez y Emma García en 'Fiesta'

Era entonces cuando Christian Gálvez hablaba de lo mucho que han sufrido. "A pesar de todo", aseveraba. "Es que no te he visto nunca así", le decía Emma García. "Es que nunca he estado así. Patricia es la mujer de mi vida. A mí hay una cosa que me enseñó mi suegra que es que el amor y la fe no se esconden y no pienso esconderlo", sentenciaba el presentador.

"¿Tú recuerdas en qué momento estabas y en qué momento aparece ella?", se interesaba la presentadora. "Claro que me acuerdo. Yo estaba en un momento muy oscuro, yo creo que soy el único, no sé tendré que mirarlo, pero podría llegar a entrar en el Record Guinness de ser el único presentador en la historia de la humanidad al que le han retirado un programa de televisión por una decisión judicial y empiezas a perder la fe en ti. Yo no sabía si iba a ser capaz de hacer otra cosa, luego llegó la pandemia, luego la ausencia del propósito", confesaba recordando el momento en el que Mediaset tuvo que dejar de emitir 'Pasapalabra' por la condena del Tribunal Supremo.

"Yo siempre que he querido ser padre y me he dedicado a clamarlo a los cuatro vientos en lo bueno y en lo malo. Luego vino la separación y el divorcio, perdí la fe en el amor, ya la había perdido en el trabajo y la estaba perdiendo en mí mismo. En las separaciones siempre los amigos se posicionan o desaparecen y perdí la fe en la amistad. Afortunadamente vino alguien a arrojar luz en toda esa oscuridad y me hizo recuperar la fe en mí mismo, luego empecé a recuperar la fe en la amistad, en el amor y en todo", concluía al respecto sobre lo mucho que le cambió el empezar una relación sentimental con Patricia Pardo.