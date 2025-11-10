Christian Gálvez se moja ante el 'doble rasero' en Mediaset al retirar programas: "Si hablo, la lío parda"

Durante 13 años, Christian Gálvez se puso cada tarde al frente de 'Pasapalabra' en Telecinco. Sin embargo, con su salto a Antena 3, la cadena se quedó sin su concurso estrella y el presentador sin un trabajo estable. Desde entonces, fue encadenando otros proyectos que no terminaron de calar en la audiencia.
Tras conducir los concursos 'Alta tensión' y '25 palabras' en Telecinco, pasó a Cuatro, donde se puso al frente de la nueva versión de '¡Boom!'. Después de esta última cancelación, estuvo varios meses sin trabajo, aunque mantuvo su contrato de exclusividad con Mediaset, hasta que, finalmente, el pasado 31 de marzo finalizó su contrato con el grupo de comunicación.
Poco después, Telemadrid le fichó para conducir sus tardes con un programa de testimonios, 'La tarde de Telemadrid', que se emite de lunes a viernes a las 15:45 horas. Ahora, Christian Gálvez ha concedido una entrevista a 'El Confi TV' donde, entre otros temas, habla de este nuevo proyecto profesional, así como del final de su etapa en Mediaset.
El mostoleño reconoce estar "supercontento" con esta nueva etapa: "No me daba miedo presentar un formato así, pero sí que me causaba mucho respeto porque nunca lo había hecho. Lo más bonito de todo es que yo no lo buscaba, yo no estaba buscando trabajo. Surgió la bonita oportunidad de hacer una cosa diferente, de enseñar al público que puedo hacer cosas distintas y de demostrarme a mí mismo que soy capaz de presentar un programa así".
Christian Gálvez sobre Mediaset: "Si hablo la lío parda..."
La gran diferencia de conducir un programa en una televisión autónica de hacerlo en una cadena nacional es que ahora no vive esclavo de las audiencias. "En una autonómica puedes hacer un 0 técnico. A nosotros no nos ha pasado, pero lo he llegado a ver. Al ser un programa diario y estar en un proceso de adaptación, desde el equipo lo vivimos paso a paso. 'La tarde de Telemadrid' es un formato que necesita tiempo, pero estoy seguro de que nos lo van a dar. La progresión está siendo buena y tiene pinta que es un programa que ha venido para quedarse", asegura.
Sobre el final de su etapa en Mediaset, Christian Gálvez en su día consideró "injustas" las cancelaciones de 'Alta tensión' y '25 palabras'. Algo en lo que se vuelve a ratificar, aunque considera que "son cosas que tienes que aceptar, no te queda otra, pero lo vives con resignación". Sin "pelos en la lengua", el presentador asegura que "cuando colocaron 'Alta tensión' frente a 'Pasapalabra', nos iban a dar muchísimo tiempo y aguantamos 4 días. Nos quitaron un jueves haciendo un 14% de share".
"Tanta 'Alta tensión' como '25 palabras' tenían que dejar hueco a otros formatos, y aquí no me quiero meter… porque si hablo ya la lío parda", reconoce entre risas. Aunque confiesa saber el porqué, no entiende "por qué había que dejar paso a otras productoras y a otros formatos que necesitaban tener más sangre o más vida, mientras que nosotros fuimos los sacrificados porque éramos el equipo pequeño del concurso. Es una apuesta y, en el momento en el que la tomaron, era la mejor apuesta que ellos creían que podían tomar".
El presentador confiesa si volvería a Mediaset
Durante esa etapa en la que estuvo sin programa, pero con contrato en Mediaset, Christian Gálvez asegura que su mujer, Patricia Pardo, y su hijo Luca "han sido los mejores psicólogos. Toda la etapa en la que no se me ha dado un formato, Mediaset me ha regalado un tiempo en el que he podido estar con mi mujer y no me he perdido nada de los dos primeros años de mi hijo. Aunque soy consciente de que en cuanto menos tiempo pasas en pantalla más te devalúas, ha merecido la pena".
A la pregunta de si se ha planteado regresar a Mediaset, el presentador lo tiene claro: "Mediaset nunca ha dejado de ser mi casa". Es más, afirma que "yo no he dado por concluida mi relación con ellos. En Telemadrid, yo no tengo un contrato de exclusividad, tengo un programa que me apasiona. Pero si Mediaset me necesitara en una franja que no coincidiese con 'La tarde de Telemadrid', les diría que sí. Yo no tengo absolutamente ningún reproche hacia Mediaset".
Christian Gálvez también se pronuncia sobre el final de su productora, Fénix Media, que cerraba este pasado verano tras cinco años. Durante estos años, tuvo el gran reto de coger el relevo de 'Socialité', lo que él considera un "punto de inflexión". "Al principio, compartíamos ilusión y visión de negocio, pero la realidad te acaba situando en otro campo. En mi caso, yo no terminaba de comulgar con la idea de producir todo tipo de formatos, porque yo tenía muy claro lo que quería hacer y lo que no. Yo me marché porque quería ser dueño de los productos que pudiera firmar. Entiendo que mis compañeros lo hicieran, pero yo no quería", sentencia.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram