Christian Gálvez habla de la razón de romper con Mediaset tras 18 años para fichar por Telemadrid

por Roberto Jiménez

Christian Gálvez se pronuncia sobre los motivos de su salida de Mediaset tras casi 20 años y su fichaje por Telemadrid para liderar sus tardes.

Christian Gálvez en 'Buenos días, Madrid'.
Christian Gálvez en 'Buenos días, Madrid'. | Telemadrid

Este lunes 13 de octubre, Christian Gálvez se ha estrenado como presentador de 'La tarde de Telemadrid', un nuevo magacín que llega a la cadena autonómica dirigida por Isabel Díaz Ayuso con la intención de acompañar a los madrileños y luchar contra la soledad al más puro estilo de 'La tarde aquí y ahora' de Juan y Medio en Canal Sur y 'En compañía' de Ramón García en CMMedia.

De esta manera, Christian Gálvez ha debutado como presentador de un programa fuera del ámbito de los concursos tras 18 años ligado a Mediaset y haber sido una cara que se ha curtido en los game shows desde que Telecinco le eligió para presentar 'Pasapalabra'.

El fichaje de Christian Gálvez por Telemadrid sorprendía a todos pues supone su salida de la que ha sido su casa casi 20 años. Hay que decir que el contrato de exclusividad del mostoleño se terminaba ahora y ante la falta de proyectos ha decidido cambiar de rumbo.

"El último trabajo que tuve, 'Boom', no fue demasiado bien. Y entonces descansé, me aparté un poquito", confiesa el presentador en declaraciones al ABC. "Respetaron el tiempo que yo quería pasar con mi hijo y finalizó el contrato. Tampoco tenía la necesidad de aire, porque no estaba buscando trabajo con ellos", reconoce.

Y cuando no lo esperaba, Telemadrid se interesó por Christian Gálvez para presentar su nueva apuesta para las tardes. "Fue un regalo por parte de la cadena y de la productora, que vieron en mí algo diferente. Es una apuesta de ellos, realmente el riesgo es suyo. En cuanto me lo ofrecieron, me llamó muchísimo la atención ese punto de confianza y de visión", añade al respecto.

"Me gusta mucho estar con la gente. No sé qué vieron en mí, pero fueron ellos los que me lo ofrecieron. Y dije que sí. Ya sé lo que sé hacer, ya sé lo que es triunfar y fracasar al mismo tiempo en el mismo tipo de formatos, así que dije: vamos a hacer otra cosa, vamos a estar con la gente", concluye dejando claro que lo que le hizo decir que "sí" fue la confianza y la apuesta de Telemadrid por un formato completamente diferente a lo que ha conducido en Mediaset durante 18 años tras 'Pasapalabra', 'Tú sí que vales', 'Alta tensión' o '¡Boom!'.

