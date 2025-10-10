Los 5 colaboradores y más detalles de 'La tarde de Telemadrid', el nuevo programa de Christian Gálvez

Tras 18 años ligado a Mediaset, Christian Gálvez inicia un nuevo reto profesional con su fichaje por Telemadrid. El presentador cambiará completamente de registro con 'La tarde de Telemadrid', el nuevo magacín de tarde que se estrena en la cadena autonómica madrileña el próximo lunes 13 de octubre, y que se ofrecerá entre las 15:45 y las 17:00 horas.

Después de haberse labrado una trayectoria como presentador de concursos, ahora Christian Gálvez cambia de registro y seguirá los pasos de Juan y Medio o Ramón García y se pondrá al frente de un nuevo formato que llega con la intención de acompañar a los madrileños combinando actualidad, emoción y participación ciudadana.

'La tarde de Telemadrid' llega con la intención de acompañar y conectar con la soledad no deseada que está afectando al 21,5% de la población de la Comunidad de Madrid. Este nuevo programa nace con una misión clara: acompañar a quienes más lo necesitan. "Este formato me permite estar más cerca de la gente, escuchar, compartir y acompañar cada tarde", destaca Christian Gálvez.

Jota Abril y Minerva Piquero, entre los colaboradores

Producido por Catorce Comunicación, 'La Tarde de Telemadrid' combina entrevistas, testimonios, reportajes y la participación activa del público en plató. Cada emisión ofrecerá relatos llenos de vida —de amor, superación y reencuentros— protagonizados tanto por ciudadanos anónimos como por rostros conocidos.

El programa de Christian Gálvez contará con un equipo de colaboradores que se pondrán al frente de diferentes secciones semanales entre los que figuran rostros como Jota Abril y Minerva Piquero, presentadores de 'Disfruta el otoño', así como Poty Castillo, Carla Hidalgo y Fernando Romay, que estarán presentes cada tarde con propuestas variadas y cercanas.

El programa también incluirá una ventana práctica de servicio público, con consejos de salud, seguridad, bienestar y economía doméstica, ofrecidos por profesionales de referencia. Además, habrá espacio para la cultura madrileña, con recomendaciones de teatro, música, fiestas populares y gastronomía.

Christian Gálvez, la nueva cara de Telemadrid

El presentador mostoleño afronta su primer gran proyecto tras abandonar Telecinco como "una oportunidad única de crecimiento profesional y personal". "Después de muchos años en Mediaset incorporarme a Telemadrid es más que un cambio de cadena: es un salto hacia un formato que me entusiasma, que me reta y que me conecta con la realidad de mi ciudad desde otro lugar", asevera.

Así, Christian Gálvez estrena nuevo reto tras haberse puesto al frente de concursos como 'Pasapalabra', 'Tú sí que vales, 'Alta tensión', '25 palabras' o '¡Boom!', entre otros muchos formatos. Además el presentador, ganador de una Antena de Oro o el Premio Iris, aporta su experiencia y energía a este nuevo espacio de referencia en la televisión pública madrileña.