Christian Gálvez rompe con Mediaset tras 18 años y presentará las tardes del Telemadrid de Ayuso

Christian Gálvez abandona definitivamente Mediaset después de 18 años. Cabe recordar que el presentador renovaba su contrato de larga duración con el grupo hace dos años pero lleva casi un año fuera de la televisión desde que Mediaset canceló el regreso de '¡Boom!'. Ahora, el presentador ha decidido dar el salto a Telemadrid como presentador de un nuevo talk show para sus tardes.

Asimismo, hay que recordar que hasta hace unos meses Christian Gálvez era uno de los accionistas de Fénix Media Audiovisual, productora participada por Mediaset. No obstante, en enero de este año el presentador anunciaba que había decidido vender sus acciones en la compañía que este verano ha abierto un ERE tras quedarse sin programas después de la cancelación de 'Socialité'.

Con ello, Christian Gálvez se aleja de Mediaset y ficha por la Telemadrid de Isabel Díaz Ayuso para ponerse al frente de un nuevo talk show con el que la cadena autonómica madrileña busca seguir los pasos de 'La tarde aquí y ahora' de Juan y Medio en Canal Sur o de 'En compañía' con Ramón García en CMMedia.

"Hasta ahora, mi trayectoria ha estado vinculada al entretenimiento y los concursos, pero este magazine me permite explorar una faceta distinta: la de comunicar lo que ocurre cada día, con sensibilidad, criterio y vocación de servicio", recalca Christian Gálvez sobre este nuevo reto en su carrera.

"Después de muchos años en Mediaset iniciar esta nueva etapa en Telemadrid es mucho más que un cambio de cadena: es un salto hacia un formato que me reta, me entusiasma y me permite conectar con la realidad de mi ciudad desde otro lugar. Este magazine diario no solo me ofrece la posibilidad de comunicar, sino también de escuchar, compartir y acompañar. Como madrileño, me emociona formar parte de una televisión que se preocupa por lo que pasa aquí, por lo que nos afecta y nos une", concluye en un comunicado.

Así será el nuevo programa de Christian Gálvez en Telemadrid

Telemadrid prepara el lanzamiento de un nuevo formato que arranca con una clara vocación: acompañar a las generaciones más mayores desde la cercanía, la empatía y el entretenimiento. Se trata de un talk-show, producido por Catorce Comunicación, que combinará entrevistas, reportajes, testimonios y la participación activa del público, con un estilo visual actual y dinámico.

Presentado por Christian Gálvez, reconocido profesional con una amplia trayectoria, este espacio responde a una realidad: la soledad no deseada se ha convertido en uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo, especialmente entre las generaciones más mayores. En la Comunidad de Madrid, el 21,5 % de la población reconoce vivir esta situación.

Ante una problemática cada vez más extendida, 'La Tarde de Telemadrid' nace como un lugar de encuentro y acompañamiento para tejer redes de compañía y cercanía y dar visibilidad a esta cuestión.

En cada emisión, el espectador se encontrará con una variedad de contenidos. Habrá relatos de todo tipo, incluidos los de amor narrados en primera persona, tanto de ciudadanos anónimos como de rostros conocidos, que aportarán emoción al plató. No faltarán tampoco sorpresas para el público, como cambios de imagen o dinámicas en directo.

El servicio público también vendrá a través de una ventana de orientación práctica con consejos de seguridad, salud, bienestar y economía doméstica, de la mano de profesionales de referencia. 'La Tarde' será además un escaparate de la riqueza cultural de Madrid, con recomendaciones de teatro, música, fiestas populares y propuestas gastronómicas accesibles para todos.