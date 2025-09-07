La significativa carta de Christian Gálvez a Patricia Pardo antes de iniciar su nueva etapa en 'Vamos a ver'

Con la llegada de Joaquín Prat y 'El tiempo justo' a las tardes de Telecinco el próximo lunes 8 de septiembre, Patricia Pardo también iniciará su nueva etapa en las mañanas de la cadena tomando los mandos de 'Vamos a ver' en solitario. Y su pareja Christian Gálvez no ha perdido la oportunidad de dedicarle una emotiva carta en redes sociales antes de emprender este nuevo reto.

"Ahora quiero contártelo todo de otra manera: directa, cercana y a los ojos", anuncia la presentadora en una nueva promo de Telecinco que repasa sus inicios como reportera hasta ponerse al frente de 'Vamos a ver' en esta nueva etapa, a pocos días de que el matinal cumpla 2 años de vida en la cadena. Así, la periodista se ha dirigido a su audiencia desde el programa antes del inicio del nuevo curso.

Patricia Pardo se sincera con la audiencia antes de iniciar la nueva etapa de 'Vamos a ver' en Telecinco

"Después de 15 años aprendiendo de los mejores, el lunes me toca empezar a caminar sola. Soltar la mano de compañeros que son familia será duro, pero este reto supone cumplir un gran propósito. Lo afronto con ilusión, humildad y mucho respeto hacia vosotros. El único soberano ante el que me inclino y el que merece todo mi esfuerzo y atención es el público", ha asegurado la pareja de Christian Gálvez ante la audiencia de 'Vamos a ver'.

"En casa me enseñaron desde niña a tener voz propia y los que me habéis seguido sabéis bien que no me gustan las medias tintas y que sólo hablo desde la verdad y el compromiso. Cometeré errores y habrá cosas que no convenzan a todo el mundo, pero tened claro que haré todo lo posible para estar a la altura", adelanta la comunicadora.

Y es que, tras casi dos años al frente del matinal formando tándem con Joaquín Prat, Patricia Pardo tomará las riendas del formato tras la marcha de su compañero a las tardes de la cadena para ocupar el hueco de 'Tardear' con un nuevo magacín de actualidad producido por Unicorn Content que conducirá junto a César Muñoz y María Ruíz.

La carta de Christian Gálvez en Instagram

Ante el inicio de este importante nuevo escenario en la carrera televisiva de su pareja, Christian Gálvez no ha dudado en tomar sus redes sociales con un mensaje de orgullo. "Cerrarás un capítulo importante de tu vida. Y ahora estás a punto de empezar otro. Ni mejor ni peor. Diferente. Que nadie olvide lo imprescindible: tú", ha comenzado señalando el antiguo presentador de 'Pasapalabra'.

"Seguirás siendo la misma: Luchadora, perseverante, profesional. Y porque, como dice la canción, lo harás 'como dijo Frankie: A tu manera'. Y los que te queremos, estaremos a tu lado. Siempre. Porque te admiramos. Porque te amamos. Feliz viaje, Patricia, que todos, junto a ti, lo 'Vamos a ver'...", terminaba subrayando el marido de Patricia Pardo.