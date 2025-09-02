Patricia Pardo adelanta importantes cambios en 'Vamos a ver' tras la salida de Joaquín Prat

Ante el salto de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco durante esta temporada con 'El tiempo justo', Patricia Pardo afrontará una nueva etapa de 'Vamos a ver' con ella a los mandos que, según ha adelantado este lunes, llegará cargada de novedades. La presentadora del matinal ha anunciado una nueva sección sobre sexo "para aclarar temas tabú" de cara a este nuevo curso televisivo.

Pese a que la cadena no ha lanzado ninguna promo hasta el momento, será el próximo lunes 8 de septiembre cuando Joaquín Prat estrene su nuevo magacín vespertino, que conducirá junto a César Muñoz y María Ruiz en el hueco de la tarde que hasta ahora ocupa 'Tardear'. Con su cambio a las tardes, la que hasta ahora había ejercido como copresentadora desde el nacimiento del formato en 2023, asumirá por completo las riendas del matinal.

Patricia pardo adelanta todos los detalles sobre 'Lo que nadie te cuenta', la nueva sección de 'Vamos a ver'

Y este lunes, Patricia Pardo ha querido introducir a los espectadores de 'Vamos a ver' una de las nuevas secciones que estrenarán esta temporada. Todo ha comenzado cuando la presentadora ha dado la bienvenida a la asistente sexual Mon García, que se unía al espacio de Telecinco en videollamada tras su entrevista de la semana pasada.

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

"La habíamos invitado a plató pero nos dice que tiene tanto trabajo que le resulta imposible. Así que a ver si en un futuro contamos con tu presencia física aquí", lamentaba la periodista dando la bienvenida a la asistenta sexual. Ha sido entonces cuando la compañera de Joaquín Prat aprovechaba para dar la noticia a la audiencia.

"Aprovecho además para anunciar algo. Nos ha sobrepasado la cantidad de mensajes que recibimos desde que la entrevistamos la semana pasada y queríamos anunciar que en el nuevo 'Vamos a ver' vamos a contar con una sección de sexo", explicaba Patricia Pardo refiriéndose a la nueva etapa del matinal sin su presentador habitual.

"Será para aclarar dudas sobre temas tabú como puede ser este de la asistencia", aseguraba la comunicadora haciendo referencia al tema que traía a la invitada de nuevo a 'Vamos a ver', el debate sobre si las asistentes sexuales son un derecho necesario o roza la prostitución. "La vamos a llamar 'Lo que nadie te cuenta', pretendemos hacerlo aquí, en directo, sin complejos, de manera abierta", sentenciaba la comunicadora.