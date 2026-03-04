Un histórico ganador de 'Pasapalabra' se moja a fondo sobre la victoria de Rosa Rodríguez: "Me parece una cretinez"

'Pasapalabra' lleva dos décadas triunfando en televisión. Primero, en Antena 3, después en Telecinco, y ahora de nuevo en su cadena originaria. A lo largo de todos estos años ha tenido diversos presentadores, pero la esencia del programa sigue intacta.

En todo este tiempo, se han entregado botes millonarios. El último, el conseguido por Rosa Rodríguez, hace apenas unas semanas. Sin embargo, antes que ella, lo consiguieron otros muchos, tal es el caso de David Leo García, uno de los concursantes más brillantes de la historia del programa, quien hizo historia en octubre de 2016, cuando se llevó el bote de 1.866.000 euros.

Fue durante la etapa de 'Pasapalabra' en Telecinco, presentado por Christian Gálvez, cuando el malagueño batió récord al sumar 103 victorias en 109 programas. Empató en cinco ocasiones y solo fue derrotado una vez. Ahora, diez años después, el mítico concursante ha concedido una entrevista a El Confi TV, donde recuerda aquella memorable hazaña y, además, da su opinión sobre la polémica victoria de Rosa.

Tras estudiar Filología Hispánica y trabajar como profesor de español para extranjeros, actualmente, David Leo García está "estudiando el grado de Psicología por la UNED", según explica él mismo. "Además de ser fascinante, me sirve como repaso de las diferentes áreas del conocimiento, porque una asignatura es más cercana a la Biología, otra a la Física, o la Filosofía, a la Sociología, luego hay varias de Estadísticas… En fin, cada uno se entretiene como puede", reconoce.

David Leo García da su opinión sobre la victoria de Rosa en 'Pasapalabra'

Sobre la etapa de Manu y Rosa en 'Pasapalabra', que concluyó cuando ella se alzó con el bote, el malagueño confiesa que "no los he seguido a diario, pero me han parecido excepcionales, como a toda España. Ambos han metido cada triplazo… A mí perdurar poco más de cien programas me trastocó la vida, no quiero imaginar hacerlo durante doscientos, trescientos, cuatrocientos…".

"En cuanto al nivel", asegura que "no es ningún secreto que va subiendo paulatinamente. Algunos 'cerrojos' que parecían imposibles en mis tiempos, como el apellido de un premio Nobel, por ejemplo, ahora son preguntas que un concursante de élite debe sacar. Forma parte de la propia evolución del programa".

Respecto a la polémica victoria de Rosa, David confiesa que "no la he seguido mucho, porque intento dosificarme las redes sociales. En ese aspecto, creo que vamos a peor". Pero considera que "siempre ha habido gente dispuesta a amargarle la fiesta uno, es casi una ley física, pero ahora sobre todo hay avatares que, escudados en su anonimato, se esfuerzan en soltar la primera barbaridad que se les ocurre. El panorama es desolador". "Además, me parece una cretinez no reconocer el talento y el entretenimiento ajenos, en este caso el de Rosa y Manu. Solo es preciso un poco de humildad para ese pequeño esfuerzo", sentencia el que fuera ganador de 'Pasapalabra'.

David explica cuál fue su estrategia para ser tan brillante durante su paso por el concurso: "Creo que una mezcla de preparación, entrega absoluta al estudio y don de la oportunidad. El proceso fue laborioso y difícil de explicar rápidamente, pero además del diccionario, fui peinando una edición digital de la enciclopedia Espasa que abarcaba casi la mitad de los nombres propios que iban preguntando. La otra mitad eran muchas veces también marcianadas, prácticamente imposibles de saber".

"El Anki supuso una herramienta magnífica para ello, pero en realidad solo comencé a usarla ya avanzadas mis participaciones, y recomendada por un contrincante llamado Dani", concluye, mandándole un abrazo por su ayuda.