Responsables del Rosco de 'Pasapalabra' hablan claro ante las acusaciones de "tongo" tras la victoria de Rosa Rodríguez

El pasado 5 de febrero, Rosa Rodríguez se alzó con el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', embolsándose la friolera de 2.716.000 euros. Desde entonces, algunos usuarios de las redes sociales han acusado de "tongo" al programa por, según ellos, ponérselo más fácil a Rosa por "ser mujer y de origen argentino".

Este martes, los guionistas de 'Pasapalabra', Borja Pérez y Roberto Ángulo, han visitado 'La Ventana' de la Cadena SER para explicar cómo construyen 'El Rosco' y, de paso, para poner fin a esas acusaciones de "tongo". Según los guionistas, detrás de cada programa hay un enorme trabajo de equilibrio y documentación.

Además, creen saber el motivo por el cual el formato tiene tanto éxito después de tantos años en antena: "Engancha porque invita a jugar desde casa. A nosotros nos gusta que la gente pueda concursar desde casa. Es una de las claves de 'Pasapalabra'". Esa combinación- juego, emoción, cultura- es, según los guionistas, el motor del programa.

Borja explicó que el objetivo principal es que ningún concursante salga perjudicado: "Lo más importante que tenemos nosotros es que lo roscos estén muy equilibrados entre los dos concursantes. Sea la dificultad que sea, que los dos concursantes tengan las mismas posibilidades". El proceso comienza con un guionista escribiendo 25 preguntas, luego Borja revisa el conjunto y acto seguido entra en juego una lingüista, que hace una revisión completa del rosco.

Así preparan los guionistas de 'Pasapalabra' el Rosco

"Nuestras fuentes son principalmente el diccionario de la Real Academia y el de María Moliner, que es como la Biblia para contrastar las preguntas… También nos movemos por enciclopedias, de ahí sacamos esas preguntas más complejas", explican los guionistas de 'Pasapalabra'. Como curiosidad, reconocen que "la J, la Z y la U son la pesadilla de los guionistas… Hay muy poquitas palabras en el diccionario".

¿Cómo se les ocurrió la pregunta que dio el bote a Rosa? El autor de esa cuestión fue Roberto, quien asegura que es "muy devoto del deporte". Sin embargo, el guionista reconoce que era una pregunta muy complicada, ya que "por la M hay muchos jugadores de la NFL que habían ganado ese premio… tienes que saber no solo que empieza por la M, sino que es de ese año concretamente". La coruñesa tenía que acertar el apellido de un jugador de fútbol americano que, en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP. La respuesta correcta era Morrall, que Rosa consiguió acertar.

A raíz de esto, algunos "conspiranoicos" han acusado de "tongo" al programa. En el espacio radiofónico, los guionistas de 'Pasapalabra' se han mostrado contundentes ante estas acusaciones: "'Pasapalabara’ es un juego totalmente limpio". "Hacemos 25 preguntas para que las intenten acertar o no, ya está. No tiene más. Ni queríamos que ganase Rosa o Manu, nos da igual. Se lo lleva quien consigue las 25 palabras", explica Borja, quien tiene claro que esas críticas vienen de personas que ni siquiera ve el programa: "Solo se unen a opinar y a buscar una polémica donde no la había. Los que son fieles seguidores del programa saben que Rosa se lo merecía y que podía acertar esa pregunta porque lleva estudiando mucho tiempo. No hay más".

Por su parte, su compañero ratifica estas palabras: "Cualquiera que haya visto el concurso ha podido ver el progreso de ambos concursantes, cómo han ido nivelando y se han superado día a día". A lo que Borja Pérez ha añadido que las preguntas tienen "algo subjetivo", por lo que tratan de igualar la dificultad de los roscos de ambos concursantes.

Los guionistas de 'Pasapalabra' también han contado cómo vivieron la victoria de Rosa. "Cuando acierta la última, se vive con mucha alegría… Es un momento muy bonito. Es muy difícil que no nos emocionemos viviendo las reacciones", sentencian.