Quién es Javier Alonso, el nuevo concursante de 'Pasapalabra' que sorprende por lo que haría con el bote

Varias semanas después del épico duelo final entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual, que se saldó con la victoria de la gallega, 'Pasapalabra' continúa recomponiendo su panel de concursantes. Y si parecía que Antonio se estaba aferrando a la silla azul del programa después de tres asaltos, el tándem del concurso de Antena 3 ha vuelto a dar un giro este martes con la llegada de Javier Alonso, un abogado que tiene más que claro qué haría con el premio del bote.

Tras cuatro sillas azules y medir fuerzas contra Alejandro Ruiz desde el pasado viernes, el concursante que causó revuelo en el formato por su asombroso parecido al actor Leslie Nielsen terminaba despidiéndose de la audiencia este martes al caer abatido en el Rosco contra Javier Alonso, economista y abogado natural de Madrid que dejó fuera de juego a su contrincante con un gran nivel en las pruebas del programa durante su debut.

Quién es Javier Alonso, el nuevo concursante de 'Pasapalabra' con un inesperado pasado

"Tenía un poquito de miedo a ver si me iba a dar, usando el símil de la ópera, un gallo", confesó el nuevo concursante de 'Pasapalabra' algo nervioso durante sus primeros minutos en plató. Así, no tardó en confesar sus aficiones más allá de su campo profesional, describiéndose como un amante del piano y la ópera. Y es que en el pasado, Javier llegó a dedicarse profesionalmente durante un tiempo al mundo del canto como tenor.

Javier y Antonio en 'Pasapalabra'

Sobre sus intenciones en el concurso de Antena 3, el nuevo ocupante de la silla azul se mostró prudente. "Suelo ser bastante pragmático, no suelo vender la piel del oso antes de cazarlo. Me había visualizado haciendo lo que es la silla", confesó el joven antes de medir fuerzas contra Antonio. Y su primera aventura en el temido Rosco le convirtió en concursante de pleno derecho al finalizar con 23 aciertos y conseguir 11 respuestas correctas seguidas durante su primer turno.

"Soy de gustos bastante prosaicos. Creo que lo primero que haría sería pagar el IRPF. Una vez realizada esa circunstancia, la única manera que tenemos las personas de dejar huella es intentar hacer mejor la vida de los demás", llegó a explicar el nuevo fichaje de 'Pasapalabra' sobre su principal prioridad si se hiciese con un bote astronómico como el que consiguió Rosa Rodríguez a principios de febrero tras más de un año de rivalidad contra Manu Pascual.

"Lo dedicaría para la investigación de enfermedades raras porque, además, me toca de cerca", continuó explicando sobre la causa benéfica a la que destinaría el dinero. "Si sobrase algo, para seguridad, el futuro y mis padres, que me han ayudado y apoyado siempre en todo lo que he hecho en la vida. Estoy aquí gracias a ellos", aseguró emocionando al presentador del concurso de Antena 3.