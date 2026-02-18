El nuevo y sorprendente proyecto profesional de Rosa Rodríguez tras ganar el histórico bote de 'Pasapalabra'

Este jueves se cumplen dos semanas desde que Rosa Rodríguez hiciera historia en 'Pasapalabra' al ganar el bote más alto del concurso al completar el Rosco y llevarse 2.716.000 euros. Un hito que arrasó en televisión congregando a 3,7 millones de telespectadores de media y un 38,6% de share.

La victoria de Rosa Rodríguez está dando mucho que hablar y son muchos los que la están cuestionando acusando de "tongo" al concurso por cómo pronunció "Morell" al responder a el "apellido del jugador de fútbol americano que, en el año 1968, fue elegido como el jugador más valioso de la NFL por la agencia AP" cuando la respuesta era "Morrall".

Pero pese a todo, Rosa Rodríguez ha hecho historia y es una de las mujeres más buscadas. Por eso, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, ha querido contar con ella en su programación de 2026 en el mes de marzo.

De esta manera, la profesora de español como lengua extranjera, visitará el Instituto Alicantino de Cultura y participará en unas jornadas en las que también participarán otros rostros de la literatura, la música y el arte como Christina Rosenvinge, Juan Manuel de Prada, Josu de Solaun, Yolanda García Serrano, Joaquín Oristrell, Isabel Coixet o Manuel Rivas.

De esta manera, todo aquel que quiera conocer a Rosa Rodríguez se podrá acercar a dicho lugar. No obstante, por ahora no ha sido revelado el día exacto en el que la concursante de 'Pasapalabra' acudirá a estas jornadas.

'Pasapalabra' ya busca a sus nuevos Rosa Rodríguez y Manu Pascual

Por su parte, 'Pasapalabra' continúa cada tarde en Antena 3 con la batalla entre Francisco y Alejandro Ruiz, los nuevos campeones que buscan ser los nuevos Rosa Rodríguez y Manu Pascual.

Mientras tanto, el concurso de Roberto Leal también prepara un nuevo casting presencial en Madrid para buscar a los nuevos concursantes que tendrán que pasar por la 'Silla Azul' para conseguir una plaza en el programa. Será el próximo 26 de febrero en CaixaForum (Paseo del Prado, 36), en horario ininterrumpido de 10:00 a 18:00 horas