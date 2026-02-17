'Pasapalabra' abre un casting para buscar reemplazo a Rosa y Manu: Cómo participar en el concurso de Antena 3

Por el momento, 'Pasapalabra' vive el duelo entre Francisco y Alejandro Ruiz esperando a ver si la pareja se consolida y sigue los pasos de Rosa Rodríguez y Manu Pascual tras haber sido la pareja más longeva del concurso. Pero por si acaso, el programa de Antena 3 ya trabaja en un nuevo casting presencial para encontrar nuevos participantes.

Cada día, 'Pasapalabra' suele recibir a nuevos participantes a los que da una oportunidad de incorporarse al concurso. Lo hacen eso sí con el paso previo por la 'Silla azul', la prueba en la que los nuevos talentos se tienen que enfrentar al participante que perdió el Rosco el día anterior.

Todo aquel que quiera intentar concursar en 'Pasapalabra' y completar el Rosco y emular a Rosa Rodríguez puede apuntar esta fecha en su calendario. Y es que el concurso de Antena 3 ha citado a todo aquel que quiera pasar por el casting del programa para el próximo jueves 26 de febrero.

Será ese día cuando celebre un casting presencial en CaixaForum (Paseo del Prado, 36), en horario ininterrumpido de 10:00 a 18:00 horas. Hay que decir que es una convocatoria abierta en la que no hay que hacer ningún paso previo. Tan solo intentar demostrar todos los conocimientos que se tienen y la agilidad mental necesaria para poder enfrentarse al Rosco.

Cabe decir que Antena 3 ha compartido imágenes en su web de los casting que pasaron en su momento Manu Pascual y Rosa Rodríguez para intentar tener una plaza en la Silla Azul del programa. Y tras pasar los casting, ambos consiguieron quedarse y hacer historia de la televisión.

Mientras el equipo de 'Pasapalabra' encuentra nuevos talentos y aspirantes a la Silla Azul, el concurso sigue su curso cada tarde en Antena 3 con el enfrentamiento entre Francisco y Alejandro Ruiz, que este martes vivirán su sexto duelo luchando por el bote de 142.000 euros.