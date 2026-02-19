El desconocido pasado en Telecinco de Adrián Soler, el nuevo concursante de 'Pasapalabra' que ha derrotado a Francisco

En la entrega de 'Pasapalabra' de este miércoles, 18 de febrero, llegó un nuevo concursante con una antigua trayectoria en televisión. Y es que en su séptimo programa, el gaditano Francisco José García Vidal cayó eliminado en 'La Silla Azul' tras perder en 'El Rosco' del día anterior contra Alejandro Ruiz.

El rival de Francisco en la temida 'Silla Azul' fue Adrián Soler, un controlador aéreo procedente de Barcelona. Anteriormente, el catalán se dejó ver en la pequeña pantalla hace diez años como uno de los pretendientes de Samira en el dating show de Telecinco 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Pero además el nuevo concursante de 'Pasapalabra' también fue defensor de su amigo Javier Tudela en 'GH VIP'. A su vez, tal y como se puede ver en sus publicaciones de Instagram es un gran amigo del Pequeño Nicolás o Alejandro Galán, número 2 del pádel mundial.

El Pequeño Nicolás, entre el grupo de amigos de Adrián Soler el día de su boda. | Instagram: adrisolerlopez

En la actualidad, Adrián está a punto de ser padre. De hecho, en su presentación en 'Pasapalabra', dedicó unas cariñosas palabras a su mujer, Alejandra: "La quiero con locura, va a ser una madraza", y relevó que su futura hija se iba a llamar Marta. "Espero hacerlo bien para así no tener que dormir en el sofá", añadió entre risas.

Y, aunque reconoció que "llego con muchos nervios", finalmente los nervios no fueron ningún problema y consiguió derrotar al gaditano. Adrián con la letra N y Francisco con la B fueron respondiendo a las preguntas que Roberto Leal les iba formulando. El veterano concursante fue el primero en equivocarse, sumando su primer fallo. Unos turnos después, volvió a fallar, quedando eliminado de 'Pasapalabra'. "Ya he cumplido, ya no voy a dormir en el sofá", ha bromeado el nuevo concursante sobre su victoria.

Adrián Soler, nuevo concursante de 'Pasapalabra'

El gaditano ha logrado acumular en sus seis entregas 3.600 euros tras una victoria y cuatro empates contra Alejandro, su rival, quien ahora tendrá como adversario a Adrián Soler. Antes de comenzar su primer 'Rosco' el catalán explicó el motivo por el que había decidido concursar en 'Pasapalabra'. "Antes no lo he dicho porque no me quería emocionar y no quería obnubilarme en 'La Silla Azul', pero el motivo por el que estoy aquí es por mi padre, que el año pasado falleció y le prometí que le iba a dedicar un 'Rosco' y aquí estoy", contó, visiblemente emocionado.

Roberto Leal le ha mostrado su apoyo: "Lo sentimos mucho, Adri y vamos a hacerlo en su memoria. Seguro que allí donde esté, estará orgulloso al máximo". Sin embargo, en su primer 'Rosco', el controlador aéreo ha sufrido una derrota. Durante la primera mitad de la prueba Alejandro y Adri han estado bastante igualados, hasta que el barcelonés ha errado en la letra P. Pese a este, fallo, ha sido el primero en completar la primera vuelta, con 17 aciertos.

Por su parte, el madrileño ha ido con más tranquilidad que en sus programas anteriores, pero su presión ha sido suficiente para que Adri haya empezado a arriesgar, acumulando así hasta cinco errores. "Tengo que tirar de todo", ha reconocido el nuevo concursante de 'Pasapalabra', quien en la próxima entrega tendrá que volver a jugarse su permanencia en 'La Silla Azul'.