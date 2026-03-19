Quiénes son hoy, jueves 19 de marzo los invitados del programa especial de 'La Revuelta' con David Broncano en TVE

Tras recibir por primera vez a Sergio Peris-Mencheta y Raúl Pérez, 'La Revuelta' se prepara para cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto con un especial del espacio de David Broncano, con la emisión de dos programas de estreno consecutivos que se extenderán hasta la 1:00 de la madrugada en La 1.

La visita del actor y el humorista se tradujo este miércoles en un 10.1% de share y 1.203.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió anotar un 12.8% de share y 1.539.000 espectadores gracias a la visita de Mario Casas y Mariela Garriga. Por su parte, 'First Dates' firmó un 9.2% de cuota de pantalla y 1.111.000 seguidores durante el access prime time de Telecinco.

Pedro Almodóvar y Pablo Carbonell, los invitados de David Broncano en el especial de 'La Revuelta' de este jueves

¿Pero quién visita hoy jueves, 12 de marzo la emisión especial de 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Megan Montaner y Rodolfo Sancho, que regresarán al espacio de Antena 3 para presentar la nueva temporada de 'Entre Tierras', disponible en Atresplayer desde el pasado 15 de marzo. Por su parte, David Broncano protagonizará una entrega doble este jueves para suplir el hueco en la programación de 'Al margen de todo', el programa de Dani Rovira, tras su cancelación.

😎 Regaló un cameo inolvidable ...



Ahora será el protagonista estelar✨...



🥁 Especial de @LaRevuelta_TVE con Pedro Almodóvar. Este jueves, 19 de marzo, a las 21:45h en @La1_tve y @rtveplay. https://t.co/xfP58fJcZz pic.twitter.com/oDXXxrSzvi — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 19, 2026

Como ya anunció el humorista a principios de semana, Pedro Almodóvar será el encargado de cerrar la semana en 'La Revuelta' este jueves justo en la víspera del estreno de su nueva película 'Amarga Navidad'. Su visita llega meses después de su aparición en el formato con motivo de la visita de Rosalía, cuando el director de cine participó en el sketch de apertura junto a otras estrellas invitadas como Javier Calvo, Alexia Putellas, La Zowi, Estopa o Carmen Machi entre otros.

El segundo tramo de la noche, en una emisión inédita que en principio se extenderá hasta la 1:00 h. de la madrugada, David Broncano recibirá a Pablo Carbonell. El humorista y actor se reencontrará con su compañero para continuar con la promoción de 'Género de dudas', su nueva obra de teatro que estrenó a finales de 2025 y que continuará de gira a lo largo de este 2026.