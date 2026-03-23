María José Campanario brota como nunca ante lo que hizo Rosa Benito en 'De Viernes' contra Rocío Carrasco

María José Campanario ha vuelto a hacer de sus redes sociales el mejor altavoz para dar su opinión sobre diversos temas. Tras cargar contra la ultraderecha y defender algunas de las medidas del gobierno de Pedro Sánchez, e incluso acusar a Ana Rosa Quintana de difundir información falsa en su programa, la odontóloga ahora ha arremetido duramente contra Rosa Benito.

Esta semana, la exmujer de Amador Mohedano se sentaba en '¡De viernes!' para volver a atacar a su sobrina, Rocío Carrasco. Aunque, en esta ocasión traspasó todos los límites, motivo por el cual recibió infinidad de críticas en redes sociales. A la pregunta de Terelu Campos de si Rocío "no ejerció" de madre con sus hijos, la invitada lo confirmó categóricamente.

"No, no ejerció como madre. Lo estoy diciendo porque lo he vivido. Y a la vista está. Una vez que murió la madre (Rocío Jurado), adiós Wendolyn", espetó Rosa Benito en el programa nocturno de Telecinco. Unas duras declaraciones a las que reaccionó María José Campanario a raíz de un vídeo publicado por el influencer Antonio González en Instagram. Este criticó que se de voz a quienes siguen negando el testimonio de Rocío Carrasco.

"Esto es violencia mediática en pleno prime time", aseguró González en su vídeo, tras lo cual mostró las polémicas palabras de Rosa Benito. "Que fácil es hablar desde un sillón, qué fácil es repartir carnets de buena madre desde un plató de televisión, qué fácil es sentenciar a una mujer rota cuando no has vivido su infierno, cuando no has sentido su miedo… ¿De verdad seguimos permitiendo esto? ¿De verdad esta es la televisión del siglo XXI?", se pregunta el influencer.

María José Campanario carga contra Rosa Benito: "No se puede esperar menos de ella"

María José Campanario no dudó en reaccionar al vídeo, y lo hizo saliendo en defensa de Rocío Carrasco y cargando contra la excolaboradora, definiendo sus palabras como "deleznables". "Esta señora que habla en el vídeo, se ha pasado más de 20 años colaborando con un juicio mediático y un 'acoso' hacia mi persona", empieza diciendo, haciendo referencia a cuando colaboraba en 'Sálvame'.

Pese a todo, según la odontóloga, ahora Rosa Benito estaría intentando acercarse a ella: "Cuando ha dejado de ganar pasta de según que productora, ha venido a seguirme y a darle me gusta a mis fotos. Después de haber puesto a parir a toda mi familia. No se puede esperar menos de ella… es deleznable lo que ha dicho", sentencia la mujer de Jesulín de Ubrique.

Cuando una usuaria de Instagram le pide que la bloquee para así evitar cualquier interacción con ella, María José Campanario explica el motivo por el que no lo hace: "Prefiero dejar que se humille cada vez que me da 'me gusta'. Es lo mínimo que merece por mi parte". Sin embargo, ahí no ha quedado la cosa.

María José, muy sorprendida con "el silencio cómplice" de Terelu

En otro comentario, la actual concursante de 'El Desafío' muestra su sorpresa ante la actitud de Terelu Campos, íntima amiga de Rocío Carrasco y colaboradora de '¡De viernes!', mientras Rosa Benito cargaba contra su sobrina. "Y poco se habla del silencio de Terelu…", escribió María José, recibiendo infinidad de respuestas apoyando sus palabras. Ella, no dudó en interaccionar con algunas de estas personas, dejando claro que "Me sorprende ese silencio cómplice siendo amiga de Rocío, o como han dicho en alguna ocasión 'hermanas'. Igual tiene sus razones".

A otra usuaria de la red social, le contesta: "A mí no se me olvida quién ha sido cómplice del acoso personal hacia mí". "Lo mismo su amiga le dijo que no se metiera en eso. ¿No te parece?", le pregunta otra. A lo que ella responde, con contundencia: "A mí no me calla ni Dios si es para defender a una mujer que ha vivido lo que Rocío".