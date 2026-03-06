Los 10 estrenos que ver este fin de semana del 6 al 8 de marzo en Netflix, Movistar Plus+, Prime Video o HBO Max

Ya nos hemos metido de lleno en marzo, y en las plataformas de streaming siguen llegándonos nuevos estrenos interesantes para poder desconectar un poco el fin de semana. Y aquí, como cada semana, os hemos confeccionado una lista de diez estrenos diferentes y para todo tipo de público. Comenzando con una nueva adaptación de un fenómeno literario. En este caso, 'El quarterback y yo', que llega a Prime Video, dispuesta a arrasar al igual que en Wattpad (donde cuenta con más de 30 millones de lecturas).

Pero si hay un nombre propio este fin de semana, ese es Harry Styles, quizá el cantante más famoso del momento, junto con Bruno Mars o The Weekend. Para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, 'Kiss all the Time. Disco, Occasionally', se ha unido a Netflix para que podamos ver su concierto de presentación de todos los temas en directo. También en Netflix tendremos 'Máquina de guerra', la última película de Alan Ritchson, nuestro Reacher favorito. Ciencia-ficción y acción mezclados en un mix imposible dirigido por Patrick Hughes.

También tenemos nuestra dosis semanal de cine español, con 'Reversión', protagonizada por Jaime Lorente y que podemos ver en HBO MAX, o 'La tregua', con Arón Piper y Miguel Herrán. Además, el documental nominado al Oscar 'Mr. Nobody contra Putin' o 'Karate Kid: Legends', con Jackie Chan y Ralph Macchio volviendo al universo del kárate y de 'Cobra Kai', la serie de Netflix.

El quarterback y yo

Sinopsis: Cuando Dallas, una joven y ambiciosa bailarina que sueña con escapar de su pueblo, conoce al quarterback y estrella del equipo, las chispas saltan y la tensión aumenta. Decidida a conseguir una codiciada beca para estudiar danza en una prestigiosa escuela de baile, ella se centra en su futuro, mientras que él se enfrenta a sus propias incertidumbres tras la universidad. A pesar de su innegable química, sus ambiciones enfrentadas y la inminente separación les obligan a enfrentarse a la pregunta más difícil de todas: ¿puede sobrevivir el amor cuando el futuro parece decidido a separarlos?

Los fenómenos literarios juveniles son carne de cañón para las plataformas de streaming desde hace algunos años. Tras sagas como las de 'Culpables', 'A través de mi ventana' o incluso la serie 'El verano en que me enamoré', llega el turno de 'El quarterback y yo'. El deporte está de moda, ya lo ha demostrado 'Más que rivales', y la novela juvenil escrita por Tay Marley es un perfecto contrapunto para la plataforma de Amazon, sobre todo porque lleva más de 30 millones de lecturas en Wattpad, la plataforma online.

Siena Agudong y Noah Beck (la estrella de TikTok) dan vida a los protagonistas Dallas y Drayton. La película ya se estrenó en exclusiva, y con mucho éxito, en TUBI (incluso la segunda entrega), y ahora nos llega la primera parte a Prime Video.

Plataforma: Prime Video

Harry Styles: Una noche en Manchester

Sinopsis: Primera actuación en vivo del cuarto álbum de estudio de Harry Styles, 'Kiss all the Time. Disco, Occasionally'.

Harry Styles es una de esas estrellas planetarias que todo el mundo conoce. Es imposible no hacerlo, sobre todo después de haber sido el líder de One Direction. O, al menos, su cara más reconocida. Debutó en solitario con el disco 'Harry Styles' en 2017 y, desde entonces, ha lanzado otros tres álbumes más, siendo este su último trabajo, estrenado hoy, 6 de marzo. Con un anuncio sorpresa, el cantante reveló que podríamos ver las canciones en directo en exclusiva en Netflix. El primer artista que lo hace así con la plataforma, y la expectación es real, aunque las críticas están siendo un poco mixtas. Habrá que escuchar el disco primero para poder juzgar mejor.

Plataforma: Netflix

Máquina de guerra

Sinopsis: Durante la etapa final de selección del Ejército de EE. UU., el entrenamiento de un equipo de élite se convierte en una lucha por la supervivencia contra una amenaza inimaginable.

Patrick Hughes, director de 'El otro guardaespaldas' o 'Los mercenarios 3', ha sido el elegido por Netflix para encargarse de esta nueva historia protagonizada por Alan Ritchson. Sí, os sonará por ser 'Reacher' en Prime Video. Una de esas nuevas estrellas del cine de acción que rebosa carisma y ganas de hacer cosas diferentes, siempre atadas a los clichés del género que tan bien se establecieron en la década de los 80. Pero lo más divertido es que no solo es acción, sino que 'Máquina de guerra' combina con ciencia-ficción, porque la amenaza a la que se enfrentan los soldados parece no venir de nuestro mundo.

Según Ritchson en una entrevista reciente para Collider, esta película es como ninguna otra que haya hecho la plataforma. "Va a ser probablemente una b... no. No. Probablemente no. Va a ser la película más grande que haya hecho Netflix nunca. Va a ser un monstruo. Es la cosa más molona que han hecho. Garantizado".

Plataforma: Netflix

La tregua

Sinopsis: Durante la 2ª Guerra Mundial, la gélida estepa de Kazajistán albergó el Spassk99, un gulag soviético donde la URSS hacinaba a los 'enemigos del pueblo'. Entre ellos los dos bandos de españoles: soldados republicanos formados por la URSS, que fueron condenados al querer salir de Rusia cuando acabó la guerra en España, y voluntarios de la División Azul, capturados tras luchar junto a los nazis en Leningrado. Enemigos que debieron dejar a un lado sus ideologías y unirse.

Miguel Herrán y Arón Piper protagonizan esta película basada en hechos reales que, lamentablemente, pasó sin pena ni gloria por los cines este pasado mes de octubre. Dirigidos por Miguel Ángel Vivas, relata la experiencia de dos presos, uno del bando nacional y otro del bando republicano, en el Kazajistán ocupado por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, en uno de los gulags que acabaron con la vida de miles de personas. Quizá sea el claro componente político de la historia, o su tono equidistante. Pero no funcionó en cines. Aunque seguramente sí lo haga en streaming. Tiene todos los elementos para hacerlo.

"No quería que 'La tregua' fuera una película política, ni tampoco una película sobre la Guerra Cívil. Sí está [ambientada en] un marco real maravilloso que no conocíamos: nunca se ha hablado de que hubo una segunda Guerra Civil en la estepa siberiana, o kazaja en este caso, en los años 40", comentó su director en una entrevista para El Independiente.

Plataforma: Netflix

Urchin

Sinopsis: En las calles de Londres, Mike, un joven sin hogar, lucha por sobrevivir mientras enfrenta su pasado y busca una salida a su situación. Su vida transcurre entre la marginalidad y breves destellos de esperanza. A medida que se adentra en un camino de autodescubrimiento, surgen oportunidades inesperadas que podrían marcar un nuevo comienzo.

El actor Harris Dickinson ('Babygirl') debutó como director con este drama de realismo social que nos ofrece un retrato conmovedor, incómodo, humano y sincero de las personas sin hogar. "Estar rodeado de estas personas me hizo darme cuenta de que, por muy avanzados que seamos como seres humanos, aún tenemos defectos y ciclos que nos arrastran a los mismos patrones de comportamiento", explicó Harry Dickinson durante la presentación de la película. 'Urchin' obtuvo cinco nominaciones en los British Independent Film Awards, pasó por el Festival de San Sebastián dentro de la Sección Zabaltegi y ganó el Premio FIPRESCI en el Festival de Cannes.

A Harris Dickinson le conocemos por películas como 'Babygirl' o 'El triángulo de la tristeza', y también por haber sido elegido para interpretar a John Lennon en la tetralogía de biopics que prepara Sam Mendes sobre The Beatles. Frank Dillane es el protagonista, y quizá os suene por haberle visto como el joven Tom Riddle (Voldemort) en 'Harry Potter y el misterio del príncipe'.

Plataforma: Filmin

Mr. Nobody contra Putin

Sinopsis: Un profesor ruso documenta en secreto la transformación de la escuela de su pequeña ciudad en un centro de reclutamiento de guerra durante la invasión de Ucrania, revelando los dilemas éticos a los que se enfrentan los educadores en medio de la propaganda y la militarización.

Pasha es profesor en una pequeña escuela de primaria de una ciudad rusa de 10.000 habitantes. Es muy querido por sus alumnos por su carácter progresista, muy diferente al de sus compañeros, y por su sentido del humor. Pero cuando Rusia invade Ucrania, Putin ordena un nuevo rumbo para el sistema educativo y su misión como docente se ve desafiada. De la noche a la mañana, las escuelas primarias de todo el país se convierten en zonas de reclutamiento.

La ideología estatal y la militarización se incorporan al temario, y el pensamiento crítico desaparece. En lugar de ceder ante esta nueva realidad, Pasha decide documentar con su cámara esta situación para mostrarla ante el mundo, a pesar de que las consecuencias sean, incluso, poner en riesgo su vida. 'Mr. Nobody contra Putin' está nominado al Oscar 2026 en la categoría de Mejor Documental y acaba de ganar el BAFTA.

Plataforma: Movistar Plus+

Karate Kid: Legends

Sinopsis: Tras una tragedia familiar, una joven promesa del kung fu, Li Fong, se ve obligado a abandonar su hogar en Pekín y trasladarse a Nueva York con su madre. Li lucha por dejar atrás su pasado mientras intenta encajar con sus nuevos compañeros de clase y, aunque no quiere pelear, los problemas parecen encontrarle en todas partes. Cuando un nuevo amigo necesita su ayuda, Li se presenta a una competición de kárate, pero sus habilidades no son suficientes. El profesor de kung fu de Li, el Sr. Han, pide ayuda al "Karate Kid" original, Daniel LaRusso, y Li aprende una nueva forma de luchar, fusionando sus dos estilos en uno solo para el enfrentamiento definitivo de artes marciales.

Ralph Macchio (el icónico Daniel LaRusso de las primeras 'Karate Kid') y el gran Jackie Chan (sensei del reboot de 2010 en el que compartía protagonismo con Jaden Smith) se unen en esta historia, digna heredera de la mítica saga de películas de artes marciales, en la que un nuevo aprendiz encontrará el camino para alcanzar todo su potencial... en la lucha y en la vida. Al joven Ben Wang ya lo vimos en 'Chino americano', esa serie de Disney Plus que, aunque no tuvo mucha promoción, era una gran ficción familiar. Pero no están solos estos tres, sino que además veremos a Joshua Jackson (el inolvidable Pacey de 'Dawson crece') y Ming-na Wen (Fennec Shand en el universo 'Star Wars').

"Ya no necesito entrenar. He estado entrenando todos los días durante 64 años. He estado peleando, peleando, peleando. Aunque ya no soy ese joven que hacía tres patadas en el aire; ahora hago una", confesó Jackie Chan a Variety sobre su preparación para la película.

Plataforma: Movistar Plus+

Reversión

Sinopsis: Mario se muda a una nueva casa con sus padres y con su hermano mayor David, al cual está muy unido. Mario sufre episodios de ansiedad y falta de concentración, por lo que está tomando una medicación de manera regular. Una tarde lluviosa, Mario presencia como secuestran a su hermano mayor. Después de 19 días de angustiosa espera, David vuelve a casa, pero no recuerda nada de su desaparición. Desde ese momento, Mario nota suficientes cambios en la personalidad y el comportamiento de su hermano mayor como para empezar a creer que la persona que ha regresado no es su verdadero hermano.

"Mario, que soy yo, tiene una familia ideal: su hermano mayor, unos padres encantadores... Se van a vivir a una casa nueva, preciosa, pero de repente su hermano mayor es secuestrado. No está en casa, yo me preocupo mucho y, cuando vuelve, no se acuerda de nada de lo que ha pasado. Entonces yo empiezo a sospechar sobre mi realidad... Pasan cosas". Así resumió Jaime Lorente la película en el programa de radio Cuerpos Especiales. Protagonizada junto a Manu Vega, Belén Rueda y Fernando Cayo, se trata de un thriller psicológico con ecos de terror, dirigido por Jacob Santana. Rodada a caballo entre España y República Dominicana, 'Reversión' se estrenó en cines el pasado mes de octubre, aunque en taquilla no acabó de funcionar del todo, luchando por alcanzar los 300.000 euros de recaudación. "El gran conflicto de la película es emocional", deja caer Lorente en una entrevista para eCartelera.

Plataforma: HBO MAX

Emily la estafadora

Sinopsis: Emily se ve involucrada en una estafa con tarjetas de crédito tras cargar con una deuda, lo que la arrastra al submundo criminal y mortal de Los Ángeles.

John Patton Ford guioniza y dirige una historia que está inspirada en su propia experiencia con sus deudas de su época universitaria. Aquí se sirve de Aubrey Plaza, que cambia su género cómico habitual para meterse de lleno en el thriller, y sale muy airosa. Aunque se estrenó en 2022, ha empezar a triunfar ahora en Netflix, y ya se ha colado en el top5 de lo más visto en nuestro país. "Rodamos la película en 21 días: de hecho, 20 días en Los Ángeles y un día en México. Fue un rodaje muy guerrillero, rápido y sucio, bastante crudo, y el espíritu de la producción reflejaba de verdad el espíritu del guion y de la historia", confesó Aubrey Plaza a W Magazine. "Hay tutoriales en Youtube que te enseñan cómo hacer tarjetas de crédito falsas, DNIS falsos, todo tipo de cosas falsas. Las máquinas son muy fáciles de conseguir. ¡Puedes comprarlas en eBay!".

Plataforma: Netflix

Del cielo al infierno

Sinopsis: Cuando un poderoso empresario musical (Denzel Washington) es víctima de una extorsión, se ve obligado a luchar por su familia y su legado mientras afronta un dilema ético vital.

Basada en el magistral clásico 'El infierno del odio' (High and Low, 1963) de Akira Kurosawa. Spike Lee es uno de los directores más aclamados, y vuelve una vez más a colaborar con Denzel Washington (quinta ocasión) para darnos este remake bastante menor a la adaptación original de Kurosawa. Cambia Yokohama por New York, y a Toshiro Mifune por un Denzel Washington que, como siempre, se entrega en cuerpo y alma a su personaje. "Todos los grandes directores, y Spike lo es, deberían estar abiertos a la interpretación o reinterpretación. De hecho, inspirar a otros artistas es buena parte de lo que los hace grandes", contó el actor a El Periódico, sobre la necesidad de remakes en la era moderna del cine.

Plataforma: Movistar Plus+