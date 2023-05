Esta serie de mitología china está en Disney+ sin que lo sepas y tienes que verla

Seguramente cuando muchos vean esta serie (o el titular), ya empezar a decir que si los progres y los wokes están destrozando el mundo y la cultura audiovisual. «Es que en todo tiene que haber negros…». «Es que no me interesa con quién se acueste la gente…». Ese tipo de comentarios. No dejamos de escucharlos por todos lados. La gente quiere seguir en el mundo conformista, racista, homófobo y misógino de siempre. Pero por suerte la gran parte de la sociedad ha evolucionado, y podemos ver, al fin, nuevas historias que representen y den voz a todas esas minorías infrarrepresentadas a lo largo de la historia. Y por eso la serie de ‘Chino Americano’, que acaba de estrenar Disney Plus, es tan importante.

La serie es una adaptación de la novela gráfica ‘American Born Chinese’, escrita por Gene Luen Yang. Creada por Kelvin Yu, cuenta con directores de alto renombre en sus capítulos: Daniel Destin Cretton (director de ‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’) o la mismísima Lucy Liu. Y no solo se queda ahí, sino que cuenta en su reparto con dos recientes ganadores del Oscar en 2023. Sí, estamos hablando de Michelle Yeoh y Ke Huy Quan. Ambos ganadores por la estupenda ‘Todo a la vez en todas partes’.

El reparto lo completan Ben Wang, Jimmy Liu, Stephanie Hsu, Poppy Liu, Ronny Chieng, Sydney Taylor, Jimmy O. Yang, Daniel Wu, Chin Han, Lisa Lu, Rosalie Chiang o Yann Yann Yeo. Y también el veterano James Hong, al que también vimos en ‘Todo a la vez en todas partes’.

¿De qué va ‘Chino Americano’?

Jin Wang es un adolescente estadounidense cuya vida cambia cuando se hace amigo del hijo de un dios mitológico. Esta es la historia de la lucha de un joven por su propia identidad, contada a través de la familia, la comedia y el Kung-Fu lleno de acción.

Mitología de cartón piedra

La serie comienza con una persecución por un bosque de colores rojos y granates. El que parece ser el Rey Mono persigue a su hijo, mientras va cambiando continuamente de forma, convirtiéndose en tigre o en águila por el camino. Aunque todo luce un poco de cartón piedra, y no es el inicio asombroso que podrías esperar, cumple su función hasta que cambiamos al mundo real. Pasamos de mitología de cartón piedra a instituto norteamericano. Y precisamente esa trama es el punto fuerte de ‘Chino Americano‘.

El protagonista es Jin Wang (al que no dejan de llamar Jim), y su regreso a las clases tras el verano. En el primer día, aparece Wei-Chen, un nuevo alumno, también chino, y que se hará su amigo a la fuerza. La directora les pone juntos simplemente por el hecho de ser chinos. Ya van dos microrracismos. Su dinámica es maravillosa. Sobre todo por el contraste entre ambos. Wei-Chen es un chico confiado, extrovertido, aunque no tiene amigos. Jin, por otra parte, trata de ser confiado y extrovertido, pero aún le cuesta. Y vive muy a la sombra de lo que opinen los demás. Le cuesta tener voz.

Eso mismo lo vemos casi desde el inicio, cuando le conocemos por primera vez, yendo de compras con su madre. Se encapricha de una cazadora vaquera pero a su madre no le gusta. Así que opta por robarla sin que nadie se entere. Así que él y Wei-Chen contrastan mucho, y por eso funciona esa pareja.

Una serie denuncia muy actual

Y gracias a ese dúo y a la vida en el instituto, podemos ver el tema central de la serie. No es una serie de instituto más. No. Aquí de lo que se trata es de acercar la mitología china a la audiencia, y por el camino dar cuenta de todos los microrracismos que sufre la comunidad a día de hoy.

Jin Wang tratando de pasar desapercibido en su instituto. / DISNEY

Con el racismo en el punto de mira tanto en España (por el fútbol) y en el resto del mundo desde la pandemia de 2020, ‘Chino Americano’ es una serie necesaria, y que tampoco podría haberse hecho hace unos años. Quizá ‘Crazy Rich Asians’ abriera el camino para este tipo de historias. ¡Y bienvenidas sean! Americanizar un nombre oriental, unir a dos alumnos chinos solo por el hecho de serlo, confundirlos con otros países como Corea o Japón… Todo ello se ve reforzado por el repunte de una serie ficticia de los 90 repleta de tópicos hacia la comunidad asiática y que se ha hecho de repente muy famosa gracias a TikTok.

El arco de Ke Huy Quan, protagonista de dicha serie, es uno de los mejores de la serie. Y el más relevante y actual. Al igual que la dinámica de los padres de Jin, que tienen varias de las escenas más emotivas de la serie. Por ejemplo, cuando el padre de Jin conecta con su jefe en el trabajo, o cuando canta con su mujer en el karaoke.

Peleas y corazón

Al final la mitología es menos importante de lo que en un principio podría parecer. Sí que es verdad que se pasa de puntillas por otros aspectos (el ex-mejor amigo de Jin está claramente enamorado de él), pero pese a todo, la serie funciona en muchos aspectos. Primero, la banda sonora, desde el tema de los créditos del primer episodio, (‘You So‘ del grupo I Mean Us) hasta la música que acompaña a cada capítulo.

Mención aparte para las peleas, muy bien coreografiadas, y que no dominan el metraje. En cada episodio hay al menos una pelea que nos recuerda al mejor Jackie Chan. Hay muchas referencias a la cultura pop estadounidense, pero también a la china. Y se nota el corazón que se le ha puesto a la serie. Porque todos los personajes tienen ganas de ser mejores, de aprender, y su camino va evolucionando a lo largo de la historia.

Disney Plus no la ha promocionado mucho (ni siquiera sale en la pantalla principal de la aplicación), pero es necesario darle una oportunidad. Porque tiene tintes de serie de instituto de los 2000, y se asemeja en algunos momentos a ‘Love Victor’. Pero consigue tener voz propia, y su fondo y su mensaje son muy necesarios hoy en día.