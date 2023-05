Los 6 estrenos semanales con la primera serie de Schwarzenegger en Netflix como lo más jugoso

Mayo sigue dándonos buenas sorpresas, y esta semana no va a ser diferente, con una buena dosis de estrenos semanales de altos vuelos. Y no hablamos de las series semanales como ‘Ted Lasso‘, ‘Succession‘, la más reciente ‘Silo’, o incluso la interesante ‘Las gotas de Dios’. Hablamos de estrenos semanales que estaban en las listas de lo más esperado.

Por ejemplo, tendremos esta semana el debut de Arnold Schwarzenegger en el terreno de las series televisivas con la apuesta de Netflix ‘FUBAR’. El actor austriaco siempre ha tenido una vis cómica muy especial, y parece que va a volver a dar muestras de ello. También tendremos uno de los estrenos más esperados de Disney: ‘Chino americano’. La serie de Disney Plus reunirá de nuevo en pantalla a los recientes ganadores del Oscar Michelle Yeoh y Ke Hui Quan.

Y no solo viviremos de series en esta lista de estrenos semanales. Llegan dos películas muy esperadas a las plataformas: ‘The Whale’, con Brendan Fraser como protagonista; y la última película de DC, ‘¡Shazam! La furia de los dioses’. Cine familiar, dramático y todo tipo de series nos llegan esta semana.

Estrenos en Netflix

25 de mayo: ‘FUBAR’ (SERIE)

Un veterano agente de la CIA acepta una misión final antes de retirarse definitivamente, pero durante dicha misión descubre que su hija también trabaja encubierta para la CIA.

Lo primero es preguntarse: ¿qué significa FUBAR? Es slang americano. Un acrónimo de fucked up beyond all recognition. Vamos, que tenemos delante una serie en la que el protagonista va a estar de vuelta de todo, y que seguramente haya pasado por muchas situaciones… digamos, complicadas. Y ese personaje es Luke, un veterano agente de la CIA que tendrá que unirse a su hija en su nueva misión. Quizá la premisa nos recuerde un poco a otra película del actor austriaco: ‘Mentiras Arriesgadas’.

Creada por Nick Santora (productor de series como ‘Scorpion’ o la mítica ‘Prison Break’), esta nueva serie de Netflix es una comedia de acción que, esperemos, no haga muchos chistes sobre la edad del protagonista. Schwarzenegger estará acompañado por Monica Barbaro, Fabiana Udenio o Travias Van Winkle.

Estrenos en Movistar Plus

26 de mayo: ‘The Whale’ (PELÍCULA)

Un solitario profesor de inglés con obesidad severa intenta reconectar con su hija adolescente en una última oportunidad de redención.

La última película de Darren Aronofsky no dejó a nadie indiferente. Ya no solo por su trato a la obesidad mórbida y a la relación de padre e hija. Sino también por ser el vehículo de lucimiento de Brendan Fraser, consiguiéndole su primer Oscar. El actor, que fuera protagonista de ‘La Momia’, se alejó de las cámaras después de un episodio de abuso dentro de la industria, y su regreso ha sido de las mejores noticias de este año.

Junto a Sadie Sink, a la que conocimos en ‘Stranger Things‘ o en esa obra maestra que es el video de ‘All Too Well (10 minutes version)‘, de Taylor Swift, Brendan Fraser da una lección interpretativa. Es verdad que la película sabe qué teclas tocar, y que se pasa de lacrimógena en muchos momentos. O la amas, o la odias. Pero nunca podrás decir que Brendan no se merecía todo el reconocimiento que ha tenido.

Estrenos era HBO MAX

23 de mayo: ‘¡Shazam! La furia de los dioses’ (PELÍCULA)

Billy Batson y sus compañeros adoptados han recibido los poderes de los dioses pero aún están aprendiendo a compaginar sus vidas de adolescentes con sus alter-egos superheróicos. Pero cuando las Hijas de Atlas, un vengativo trío de antiguos dioses, llegan a la Tierra en busca de la magia que les robaron hace mucho tiempo, Billy -alias Shazam- y su familia se ven envueltos en una batalla por sus superpoderes, sus vidas y el destino de su mundo.

‘¡Shazam!’ fue una de las mejores películas de DC, previamente al cambio de directiva y de plan de negocio. Divertida, desenfadada, sin tomarse mucho en serio, con momentos de terror mezclados con drama familiar. Era un cóctel interesante, que podría haber salido muy mal, pero acabó saliendo bastante bien. David F. Sandberg estaba tras las cámaras, con un Zachary Levi entregado a la causa. Esta segunda entrega tardó en llegar, pero lo hizo este 2023.

Helen Mirren, Lucy Liu y Rachel Zegler han sido las nuevas incorporaciones. ¡Y menudas incorporaciones! Ver a Helen Mirren repartiendo tortas siempre es agradable de ver. Lástima que la película no tenga muy claro ni el tono ni dónde quiere llegar. Pese a todo, es una entretenidísima película de aventuras, que aunque funciona solo en ciertos momentos, es una historia divertida para ver una tarde en casa.

26 de mayo: ‘No me gusta conducir’ (SERIE)

Inspirada en la propia experiencia del director, la serie cuenta la historia de Pablo (Juan Diego Botto), un profesor de universidad de 45 años, algo ensimismado y gruñón, obligado a sacarse el carnet de conducir. Pablo es un sabelotodo que, al apuntarse a la autoescuela, descubre que todavía tiene mucho que aprender.

De conducir y de la vida en general. Nada más iniciar las clases, coincidirá con Yolanda (Lucía Caraballo), alumna suya en la universidad y con la que Pablo establecerá una curiosa relación: profesor y estudiante en la facultad, compañeros de pupitre en la autoescuela. Ambos tendrán como profesor a Lorenzo (David Lorente), un implicado y bromista profesor de autoescuela que les guiará al volante de esta ardua aventura.

Pese a que ya se estrenó el año pasado en el canal de TNT, ahora llega al completo a HBO MAX por si no pudiste verla en su momento. Creada por Borja Cobeaga, está protagonizada por Juan Diego Botto, Lucía Carballo, Leonor Watling y David Lorente. Botto describió así a su personaje: “Es un poco cascarrabias. Un hombre que se siente muy superior intelectualmente a la inmensa mayoría de personas que lo rodean, que confía mucho en su ingenio y su intelecto”.

6 episodios que nos sumergen en el peculiar universo de las autoescuelas. Y es curioso que no haya caso series o películas centradas en ellas. Tiene a su favor que los 6 episodios no superan los 20 minutos de duración. Al final es una comedia, y funciona mucho mejor en capítulos cortos que largos. La crítica la recibió con entusiasmo, y verla en plan maratón puede funcionarle mucho mejor.

Estrenos en Disney Plus

24 de mayo: ‘Chino Americano’ (SERIE)

Jin Wang es un adolescente promedio que hace malabares con su vida social en la escuela secundaria y su vida hogareña como inmigrante. Cuando conoce a un nuevo estudiante extranjero en la escuela, aún más mundos chocan en la vida de Jin.

La nueva serie de Disney Plus vuelve a juntar a los protagonistas de la ganadora del Oscar ‘Todo a la vez en todas partes’: Michelle Yeoh y Ke Hui Quan. Ambos también se alzaron con la preciada estatuilla que reconoce lo del mejor del cine. Una serie basada en la novela gráfica de Gene Luen Yang, y que presenta a varios personajes mitológicos chinos: desde el rey Dragón hasta el emperador de Jade.

Una comedia de acción y kung fu con un toque coming of age para hablar sobre cómo es crecer en Estados Unidos siendo chino. La industria hollywoodiense busca cada vez más sensibilizarse y aprender sobre las distintas realidades que nos rodean. Siempre es una tarea pendiente para los grandes estudios. Y ‘Chino Americano’ puede ir por ese camino, aprovechando al máximo sus posibilidades.

Estrenos en SkyShowtime

22 de mayo: ‘Fatal Attraction’

Reinvención del clásico de los años 80 con Glenn Close y Michael Douglas. La serie explora los temas atemporales del matrimonio y la infidelidad a través de la lente de las actitudes modernas hacia las mujeres fuertes, los trastornos de la personalidad y el control coercitivo.

El clásico de los 80, ‘Atracción Fatal’, se somete a una revisión actualizada que lleva tiempo en producción. Protagonizada por Joshua Jackson y Amanda Peet, la serie contará con Lizzy Kaplan para dar vida a Alex Forrest. Los zapatos de Glenn Close son grandes, y meterse en ellos difícil no, lo siguiente. Sobre todo porque convirtió al personaje en un icono de la cultura popular.

Esta nueva versión tendrá una visión estrictamente femenina, ya que ha sido creada por Alexandra Cunningham. La película fue nominada a 6 premios de la Academia aunque el tiempo (y nuestra visión actual de la salud mental) no le ha sentado muy bien. Pese a todo, fue uno de los primeros thrillers eróticos que poblarían la cartería de los 90. Esta serie de SkyShowtime promete seguir por el mismo camino, dándonos drama y tensión a partes iguales.