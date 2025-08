Arón Piper señala el alto precio que ha pagado de 'Élite' tras dejar la serie: "He estado muy peleado"

Arón Piper ha sido una de las últimas estrellas en pasar por el pódcast de 'Nude Project', y además de sincerarse sobre su nueva dirección en el mundo de la música, el actor ha querido pronunciarse sobre su paso por 'Élite'. Así, el también cantante ha reconocido haber pasado una etapa de conflicto con la serie de Netflix que le lanzó al estrellato, sincerándose sobre cómo consiguió "hacer las paces" con su personaje.

Tras cuatro temporadas protagonizando algunas de las tramas más polémicas de Las Encinas, el actor decidió abandonar la ficción de Carlos Montero junto a Miguel Bernardeau para centrarse en su carrera musical, que según explica en su entrevista con 'Nude Project', trató de separar estrictamente de su faceta actoral, optando por usar Arón a secas como nombre artístico, prescindiendo de su apellido.

Arón Piper se sincera sobre su conflicto con su paso por 'Élite': "Es muy fácil juzgarlo"

"He estado durante mucho tiempo muy peleado con 'Élite' porque llevo trabajando desde que tengo 12 años y todo el mundo me conoce prácticamente por eso", comienza reconociendo Arón Piper, asegurando que no quería que su participación en la exitosa ficción pudiese afectar al nombre que pretendía construir en la escena musical, en la que ahora asegura sentirse mucho más libre y abierto a experimentar.

"Es muy fácil juzgar o prejuzgar algo, pensar que uno es de una manera porque he hecho un formato como ese", insiste el actor, que casi siete años después de alcanzar el estrellato a nivel mundial gracias a la ficción de Netflix, ha conseguido sobrellevar ese rechazo inicial. "He aprendido a hacer las paces y le estoy súper agradecido", asegura.

Y es que, Arón Piper es más que consciente de todas las puertas y oportunidades que un fenómeno global como 'Élite' le otorgó cuando aún mantenía un perfil bajo en el mundo actoral. "Ha sido el trampolín a todo lo que viene después. Gracias a eso pude comprar una casa a mi madre y he tenido oportunidades que de otra manera no habrían llegado", explica el intérprete.

"En las tres primeras temporadas estaba muy bien hecho"

"No tengo nada que recriminarle a 'Élite', a parte me parece un show muy bien curado, al menos las tres primeras temporadas, está muy bien trabajado y bien hecho", ha añadido entre risas, haciendo referencia a que sus mejores recuerdos de la serie pertenecen a las temporadas centradas en la trama original de la serie. En la cuarta entrega, con la llegada de nuevos rostros como Manu Rios, Piper decidió poner fin a la historia de su personaje.

A su vez, el invitado de 'Nude Project' se ha sincerado también sobre cómo fue afrontar una exposición de esas dimensiones a tan temprana edad. "Pasé por muchas fases. Al principio me invitaban a restaurantes solo por subir una historia. Era una locura", explica el actor, asegurando que años después prefiere mantener los pies en la tierra. "Puede pasar cualquier cosa y mañana dedicarme a la carpintería… y tengo que aprender a ser feliz igualmente", explica.