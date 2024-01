El actor Arón Piper crea impacto al revelar en ‘El Hormiguero’ el raro trastorno que sufre

Este miércoles 10 de enero, Arón Piper y José Manuel Poga visitaron ‘El Hormiguero’ para presentar su nueva película, ‘El correo’, que llegará a los cines el próximo 19 de enero. Se trata de un thriller inspirado en hechos reales en el que Piper da vida a un joven buscavidas que encuentra trabajo como correo para una organización internacional dedicada al blanqueo de dinero.

Durante su entrevista con Pablo Motos, además de hablar del filme, también desvelaron numerosos secretos de su vida personal, desconocidos para el gran público. Ambos actores reconocieron cómo son de fiesta. «Yo salgo solo una vez por semana», confesó Arón Piper, dejando claro que no es tan fiestero como puede parecer. Y añadió que «ahora me apetece más una fiesta pero en una casa. A ser posible en un entorno rural».

Pero esa etapa en la que salía prácticamente a diario de fiesta les ha dejado varias anécdotas que compartieron con Pablo Motos. «Estábamos en Italia de gira y era, me lo invento, un martes y nos apetece salir. Fuimos a casa de unos amigos y nos dijeron: ‘Lo único que está abierto es este sitio y os recomiendo no ir», contó el actor de ‘Élite’.

Sin embargo, él hizo caso omiso a esa recomendación: «Fuimos. Nos recogen en la puerta el manager del sitio. Dentro lleno de botellas, chicas… Luego, con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que hacían una barrera de chicas que trabajaban allí para que no viéramos que estaba vacío. Decían te sacamos una botella especial para tu cumpleaños. Sacan 9 o 10 botellas de Dom Pérignon y cuando nos vamos a ir la cuenta eran 18.000 euros. Vinieron los carabinieri y todo porque no pagamos. Era una estafa», recordó, entre risas.

Arón Piper desvela el extraño trastorno que padece

Pero, sin lugar a dudas, lo que más sorprendió tanto al presentador como a todos sus seguidores, es cuando Arón Piper se sinceró sobre el extraño trastorno que padece desde hace años: discalculia. Se trata de un problema neurológico que dificulta la comprensión de las matemáticas y las tareas relacionadas con esa materia.

«Entiendo que todo el mundo hace unos movimientos en su cabeza a la hora de calcular, pues yo no. Haré otras cosas, le doy mil vueltas y no llego al objetivo. Si yo tengo un billete de 10 y yo te debo 5…», explicó el intérprete. Por su parte, José Manuel Poga también desveló que él tiene su propia patología: anosmia. «No tengo olfato de nacimiento», reconoció el actor.

Por su parte Poga provocó las carcajadas de todos los presentes al narrar lo que le sucedió estando de vacaciones en Ibiza: «Vi un barco a lo lejos e intuí que allí había una fiesta. Estaba a muchas millas, pero fui nadando. Estaba muy lejos y de repente me golpeó algo la cabeza. Eran unas gaviotas que me estaban atacando porque me acercaba a un islote donde estaban sus huevos. Y llegué al peñón, me seguían picando, el barco aún quedaba lejos, así que decidí volver a la orilla, pero antes me encontré un barco de medusas. Llegué a la orilla hecho polvo».