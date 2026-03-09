'La Promesa', avance del martes 10 de marzo: La humillación a Lorenzo tras la jugarreta de Curro y Ángela

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 790 de este martes 10 de marzo, Lorenzo monta una timba de póker en el palacio a la que acuden ilustres invitados, entre ellos, el infame marqués de Andújar.

Cristóbal presenta a Leocadia y Ángela documentación sobre su pasado para disipar las sospechas de la joven. Martina se centra en presentar su proyecto del refugio ante el Patronato y busca recomponer su posición con Jacobo, aunque la distancia entre ambos persiste.

Julieta y Ciro sostienen sus discusiones habituales sobre la libertad de ella y su relación tan cercana con el servicio. Leocadia acude a Ciro en son de paz y le dora la píldora para acercarse al muchacho.

Por su lado, Carlo pregunta a María Fernández por la paternidad del bebé y para colmo pilla a su novia abrazándose con Samuel. El lacayo empieza a sospechar que, quizá, él no sea al padre, sino el cura.

Curro y Ángela aprovechan la timba de Lorenzo en La Promesa para dejar al capitán en el mayor de los ridículos frente a sus invitados: anuncian públicamente su boda.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (789)

En el capítulo 789 de 'La Promesa' que emitirá La 1 de RTVE este próximo lunes, 9 de marzo, Ángela cuestiona el relato que Cristóbal le dio sobre su pasado y Leocadia interviene para restarle importancia a sus sospechas y frenar su sugerencia de despido.

Martina y Jacobo mantienen una fuerte discusión que confirma la crisis entre ambos, mientras Adriano intenta apoyar a la joven. María Fernández cuenta a Pía que ya ha explicado a Carlo su relación anterior con Samuel y el lacayo reacciona con dudas sobre el embarazo.

Por su lado, Ciro y Julieta continúan con sus desencuentros en torno al control dentro del matrimonio cuando el muchacho decide firmar la paz con un beso. En el servicio, Pía informa de que la Guardia Civil sospecha de que la muerte de la madre de Santos pudo no ser accidental y él sigue encerrado en su propio duelo… ¿Ha sido un crimen?