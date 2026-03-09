Curro y Ángela, dos de los personajes principales de 'La Promesa' en su quinta temporada, interpretados por Xavi Lock y Marta Costa, vivirán un impasse a partir de esta semana en los nuevos capítulos que ofrecerá La 1 de RTVE.

Ambos aprovecharán la timba de póker que va a organizar Lorenzo para dejar al capitán por los suelos frente a sus invitados: anunciarán públicamente su boda en ese preciso instante. La noticia será un auténtico terremoto para el militar y para todos los Luján.

Lorenzo quedará totalmente humillado por sus amigos tras la jugarreta de Curro y Ángela, quienes celebrarán haber comunicado el compromiso en un momento tan inoportuno para el señor de La Mata.

Lorenzo, abochornado, no se quedará de brazos cruzados. Sin embargo, Manuel, que estará de vuelta en La Promesa tras unas semanas apartado, les regalará a su hermano Curro y a Ángela un viaje que les alejará temporalmente de palacio.

La intención es que los dos eviten a Lorenzo y no tengan ningún tipo de contacto o encuentro con él después de haberle dejado a los pies de los caballos ante sus amigos. Sorprendentemente, Ángela logrará el permiso de su madre Leocadia para marcharse con Curro.

Así, la nueva estancia en la que permanecerá la joven pareja en los próximos episodios de 'La Promesa' será un balneario de lujo con todo tipo de comodidades para desintoxicase de tanta tensión y opresión.

Durante esta inesperada escapada romántica, que servirá para sellar aún más su ardiente amor y pasión, Curro permanecerá ajeno al duro desencuentro que Manuel y su primo Ciro mantendrán por él y por Julieta.