'La Promesa', avance capítulo del lunes 9 de marzo: La muerte que despierta sospechas de asesinato

En el capítulo de 'La Promesa' que emitirá La 1 de RTVE el próximo lunes (789), Ángela cuestiona el relato que Cristóbal le dio sobre su pasado y Leocadia interviene para restarle importancia a sus sospechas y frenar su sugerencia de despido.

Martina y Jacobo mantienen una fuerte discusión que confirma la crisis entre ambos, mientras Adriano intenta apoyar a la joven. María Fernández cuenta a Pía que ya ha explicado a Carlo su relación anterior con Samuel y el lacayo reacciona con dudas sobre el embarazo.

Por su lado, Ciro y Julieta continúan con sus desencuentros en torno al control dentro del matrimonio cuando el muchacho decide firmar la paz con un beso. En el servicio, Pía informa de que la Guardia Civil sospecha de que la muerte de la madre de Santos pudo no ser accidental y él sigue encerrado en su propio duelo… ¿Ha sido un crimen?

¿Qué ha pasado en el capítulo 788 de 'La Promesa' de este viernes 6 de marzo?

Santos recibe la noticia de la muerte de su madre y vuelve al palacio en estado de shock, sin responder al apoyo del servicio. Martina concreta los documentos que necesita para el refugio con ayuda de Petra y Samuel, mientras Jacobo deja claro que no aprueba la iniciativa.

Leocadia intenta malmeter al marqués contra Ciro, pero él no se deja manipular: está contento con su gestión. Julieta vuelve a enfrentarse a su marido por su insistencia en controlar todos y cada uno de sus movimientos. En la zona de servicio, Carlo exige explicaciones a María y ella termina admitiendo su historia pasada con Samuel, lo que altera la relación entre los tres. El episodio acabará con un giro de los acontecimientos: Ángela le echa un órdago a su madre y pide que despidan a Cristóbal: ¡mintió sobre su pasado!