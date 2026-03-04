En el avance de 'La Promesa' del capítulo 787 del jueves 5 de marzo, Cristóbal fija que la boda de María y Carlo debe celebrarse la semana siguiente y, pese a su incomodidad, Samuel acepta oficiarla.

Entretanto, agentes de la Guardia Civil se presenta inesperadamente en el palacio con una trágica noticia: la madre de Santos ha muerto. El shock y el desconcierto son absolutos.

Martina sale del palacio para avanzar en sus gestiones con el Patronato sobre el refugio y Jacobo expresa abiertamente su desacuerdo. Lorenzo se ríe de él porque a Martina se le ha pasado rápido la euforia de quedarse en palacio y no tener que viajar a Nueva York.

Julieta, por su parte, discute con Ciro por su trato hacia el servicio. Ángela reitera su apoyo a la joven, que no piensa obedecer a su marido. Curro habla con Alonso sobre el pasado laboral de Cristóbal y empieza a recopilar información para responder a la pregunta de Ángela sobre si es realmente su padre.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (786)

En el capítulo 786 emitido este miércoles 4 de marzo, Cristóbal se ha quedado totalmente perplejo ante la pregunta de Ángela sobre si es realmente su padre. Cuestión que sortea como puede, haciéndole creer que ese pensamiento es un delirio.

Martina ha mantenido la distancia con Adriano para respetar su compromiso con Jacobo y le ha adelantado a Petra su idea sobre el refugio: planteará al Patronato que sean ellos quienes lo financien para evitar un cierre.

Julieta ha intentado adaptarse a la vida en La Promesa, pero pasará demasiado tiempo con las criadas para gusto de Leocadia y Lorenzo. Estos han enredado entre ella y su marido Ciro, provocando una gran tensión en el matrimonio.

Por último, Cristóbal se ha reunido con María, Carlo y Samuel para comunicarles que la boda debe celebrarse lo antes posible, y ha pedido al párroco que sea él quien la oficie en contra de su verdadera voluntad.