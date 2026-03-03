Este martes, 3 de marzo, no habrá emisión de 'La Promesa' para dejar paso al partido España-Islandia de la Selección Femenina de fútbol. Así, asistimos a un nuevo recorte en el número de capítulos esta semana, emitiéndose cuatro entregas en lugar de cinco por ese cambio de programación en RTVE que supondrá un aplazamiento del capítulo 786 al miércoles 4.

Para amenizar la espera, te ofrecemos el avance completo del próximo episodio, en el que Cristóbal se quedará totalmente perplejo ante la pregunta de Ángela sobre si es realmente su padre. ¿Saldrá a la luz toda la verdad?

Martina mantendrá la distancia con Adriano para respetar su compromiso con Jacobo y le adelantará a Petra su idea sobre el refugio: planteará al Patronato que sean ellos quienes lo financien para evitar un cierre.

Julieta intentará adaptarse a la vida en La Promesa, pero pasará demasiado tiempo con las criadas para gusto de Leocadia y Lorenzo. Estos enredarán entre ella y su marido Ciro, provocando gran tensión en el matrimonio.

Por último, Cristóbal se reunirá con María, Carlo y Samuel para comunicarles que la boda debe celebrarse lo antes posible, y pedirá al párroco que sea él quien la oficie en contra de su verdadera voluntad.

Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (785)

En el capítulo 785 de 'La Promesa' emitido este lunes 2 de marzo, Jacobo ha admitido que lo de Nueva York era mentira, pero se ha revuelto contra Leocadia: si ella dice algo, él también tiene información sobre ella. Hemos visto una cara desconocida de Jacobo, amenazando como nadie se ha atrevido a la señora de Figueroa. Ella, por su lado, se queda estupefacta.

Las cocineras han agradecido a Julieta que las sacara de la tristeza y prueban los tomates que ella les regaló. Pía ha compartido su preocupación con María por el interés de Carlo en Samuel. La doncella cree que deberían contarle la verdad sobre su relación, pero el cura no lo ha visto claro.

Jacobo ha considerado inviable ocuparse del refugio y a Martina le ha parecido muy egoísta su actitud. Sin dudarlo, ella ha anunciado que va a proponer al Patronato rescatar el refugio, pero no todos han recibido la noticia igual de bien.

Ciro ha intentado tener un pequeño acercamiento con Leocadia, pero la señora ha malmetido diciéndole que Julieta le miente... Curro y Ángela se han reconciliado: se han dejado llevar por las intrigas de Lorenzo, pero se aman y eso es más fuerte que todo lo demás.

El repentino acercamiento de Ángela y Cristóbal ha empezado a levantar las sospechas de la joven y ha decidido preguntar directamente y sin rodeos al mayordomo: "¿Es usted mi padre?"