'La Promesa' encara la primera semana de marzo en La 1 de RTVE con nuevas tramas, sorprendentes giros, una inesperada muerte, amenazas y un nuevo recorte en el número de capítulos, emitiéndose cuatro entregas en lugar de cinco por un cambio de programación.

En el avance del capítulo 785 del lunes 2 de marzo, Jacobo admite que lo de Nueva York era mentira, pero se revuelve contra Leocadia: si ella dice algo, él también tiene información sobre ella. Veremos una cara desconocida de Jacobo, amenazando como nadie se ha atrevido a la señora de Figueroa. Ella se quedará estupefacta.

Las cocineras agradecen a Julieta que las sacara de la tristeza y prueban los tomates que ella les regaló. Pía comparte su preocupación con María por el interés de Carlo en Samuel. La doncella cree que deberían contarle la verdad sobre su relación, pero el cura no lo ve claro. Jacobo ve inviable ocuparse del refugio y a Martina le parece muy egoísta su actitud. Ella anuncia que va a proponer al Patronato rescatar el refugio, pero no todos reciben la noticia igual de bien.

Ciro intenta tener un pequeño acercamiento con Leocadia, pero la señora le dice que Julieta le miente... Curro y Ángela se reconcilian: se han dejado llevar por las intrigas de Lorenzo, pero se aman y eso es más fuerte que todo lo demás. El repentino acercamiento de Ángela y Cristóbal empieza a levantar las sospechas de la joven y decide preguntar directamente y sin rodeos al mayordomo: "¿Es usted mi padre?"

*El martes 3 de marzo no habrá emisión de 'La Promesa' para dejar paso al partido España - Islandia de la Selección Española Femenina

Avance de 'La Promesa' del capítulo 786 del miércoles 4 de marzo

Cristóbal se queda totalmente perplejo ante la pregunta de Ángela. ¿Saldrá a la luz toda la verdad? Martina mantiene la distancia con Adriano para respetar su compromiso con Jacobo y le adelanta a Petra su idea sobre el refugio: planteará al Patronato que sean ellos quienes lo financien.

Julieta intenta adaptarse a la vida en La Promesa, pero pasa demasiado tiempo con las criadas para gusto de Leocadia y Lorenzo. Estos enredan entre ella y su marido Ciro, provocando gran tensión en el matrimonio. Y Cristóbal reúne a María, Carlo y Samuel para comunicarles que la boda debe celebrarse pronto, y pide al párroco que sea él quien la oficie.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 787 del jueves 5 de marzo

Cristóbal fija que la boda de María y Carlo debe celebrarse la semana siguiente y, pese a su incomodidad, Samuel acepta oficiarla. La Guardia Civil se presenta inesperadamente en palacio con una trágica noticia: la madre de Santos ha muerto. El shock y el desconcierto son absolutos.

Martina sale del palacio para avanzar en sus gestiones con el Patronato sobre el refugio y Jacobo expresa abiertamente su desacuerdo. Lorenzo se ríe de él porque a Martina se le ha pasado rápido la euforia de quedarse en palacio y no tener que viajar a Nueva York. Julieta, por su parte, discute con Ciro por su trato hacia el servicio. Ángela reitera su apoyo a la joven, que no piensa obedecer a su marido. Curro habla con Alonso sobre el pasado laboral de Cristóbal y empieza a recopilar información para responder a la pregunta de Ángela sobre si es realmente su padre.

Avance del capítulo 788 del viernes 6 de marzo

Santos recibe la noticia de la muerte de su madre y vuelve al palacio en estado de shock, sin responder al apoyo del servicio. Martina concreta los documentos que necesita para el refugio con ayuda de Petra y Samuel, mientras Jacobo deja claro que no aprueba la iniciativa.

Leocadia intenta malmeter al marqués contra Ciro, pero él no se deja manipular: está contento con su gestión. Julieta vuelve a enfrentarse a su marido por su insistencia en controlar todos y cada uno de sus movimientos. En la zona de servicio, Carlo exige explicaciones a María y ella termina admitiendo su historia pasada con Samuel, lo que altera la relación entre los tres. El episodio acabará con un giro de los acontecimientos: Ángela le echa un órdago a su madre y pide que despidan a Cristóbal: ¡mintió sobre su pasado!