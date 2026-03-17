'La Promesa', avance capítulo del miércoles 18 de marzo en RTVE: La agresión de Leocadia a su hija Ángela

En el capítulo 796 de 'La Promesa' que La 1 de RTVE ofrecerá este miércoles 18 de marzo, Manuel revela que fue él quien envió la solicitud a la Casa Real para la restitución del título de Barón de Linaja para Curro. Eso sí, firmando con su nombre para no comprometerlo.

Por su parte, María Fernández, alertada por Santos, confronta a Carlo, quien confiesa haber aceptado el dinero de Manuel.

En palacio, Ángela se encara a Leocadia sobre la paternidad de Cristóbal. La señora de Figueroa lo niega y, al perder la calma por la insistencia, abofetea a su hija sin piedad.

Martina, desmoralizada por el fracaso con Doña Pilarcita, acepta el consejo de Jacobo de reestructurar su presentación del refugio con un enfoque puramente técnico y basado en números.

Por su lado, Manuel le ofrece a Julieta un espacio de refugio en el hangar, dando lugar a acercamientos peligrosos entre ellos.



Resumen del último capítulo de 'La Promesa' (795)

En el capítulo 795 de 'La Promesa' que RTVE ha emitido este martes 17 de marzo, el Barón de Bermejo le ha revelado a Ángela que conocía a Leocadia y a un sirviente llamado Cristóbal de la casa de un amigo común. Esta información ha reforzado las sospechas de la joven sobre el mayordomo. A su regreso al palacio, no ha dudado en enfrentarse a su madre.

Teresa, para acabar con los rumores, ha contado a todo el servicio que Marcelo es su hermano y no su marido. Por su parte, Santos le ha confesado a Petra su dolor porque nadie acudió al entierro de su madre. Martina ha regresado desolada: la presidenta del Patronato se ha burlado de ella y su propuesta del refugio.

Ciro ha reprendido públicamente a Julieta, y Lorenzo le ha animado a ser más autoritario. Por último, Curro ha recibido una carta de la Casa Real confirmando la recepción de su solicitud para restituir su título, algo que él asegura nunca haber enviado.